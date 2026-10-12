BMW Concept 7 Protection, la Serie 7 blindata che ferma le pistole (ma non le bombe) e lo fa con discrezione

Protezione inferiore alla VR9 e non pensata per le esplosioni: BMW punta su discrezione e comfort.

Da più di 45 anni BMW costruisce auto protette e dopo l’annuncio dei test sui suoi veicoli blindati, BMW ha presentato la Concept 7 Protection, come un possibile ampliamento della gamma Protection a profili di utenti diversi.

Di cosa si tratta? Di una Serie 7 blindata pensata per chi ha bisogno di protezione ma non vuole dare nell’occhio. La Concept 7 Protection rinuncia alla corazza più pesante (quella della versione VR9) e punta su un livello di difesa più contenuto in cambio di un’auto più vicina a una Serie 7 normale. Si rivolge a clienti privati, aziende e organizzazioni con un profilo di rischio da coprire, senza dover rinunciare a comfort e piacere di guida.

Una blindata ma non troppo

BMW Concept 7 Protection, il design

BMW parte dalla constatazione che negli ultimi anni è aumentata la domanda di auto blindate, anche per la crescente percezione dei rischi. Da qui l’importanza di offrire soluzioni con livelli di protezione certificati e verificabili. La proposta di BMW è un’offerta caratterizzata da livelli di protezione ben definiti, collaudi secondo standard precisi e certificazione dell’intero veicolo. In gamma ci sono già la Serie 7 Protection VR9, con VPAM 10 a richiesta, la X5 Protection VR6 e alcuni modelli costruiti localmente con livelli più bassi. Il concept si infila in questa scala come studio per un profilo d’impiego diverso, con meno corazza e più attenzione all’uso di tutti i giorni.

BMW Concept 7 Protection, l'abitacolo

La Concept 7 Protection, dice BMW, rispetta il nuovo standard BayB ed è progettata per resistere a munizioni da pistola molto diffuse, come la 9×19 mm e la .44 Magnum. Gli scenari sono quelli di aggressioni violente, attacchi lungo il tragitto e situazioni pericolose in viaggio o in zone con una sicurezza incerta. Contro le esplosioni non è pensata: per quelle serve un livello superiore, come quello della VR9.

Per arrivarci, BMW ha lavorato sia sulle parti trasparenti dell’abitacolo sia su alcune zone opache. I vetri sono molto più spessi di quelli della Serie 7 di serie. Nelle porte ci sono elementi in vari tipi di acciaio balistico e in compositi fibrorinforzati, che coprono anche i punti più delicati, cioè le sovrapposizioni tra porte, vetri e carrozzeria. I finestrini triangolari posteriori hanno una corazza in più, nascosta sul lato interno. Sul tetto, sotto il panoramico in vetro, c’è uno strato di acciaio e compositi che chiude la parte alta dell’abitacolo. Da fuori l’auto resta identica a quella di serie, ma la tendina del tettuccio deve restare sempre chiusa. Fanno parte della protezione anche la paratia e la parete posteriore.

A bordo c’è un interfono con microfoni e altoparlanti, interni ed esterni, per parlare con chi sta fuori senza aprire porte e finestrini. Completa il quadro un allarme d’attacco con segnalazioni luminose e acustiche. I finestrini anteriori e posteriori si azionano elettricamente, ma non si abbassano mai del tutto.

Meccanica da M760e

BMW Concept 7 Protection, l'interfono

La base è la M760e xDrive, ibrida plug-in. Il sei cilindri in linea 3.0 a benzina da 313 kW/426 CV lavora insieme a un motore elettrico da 145 kW/197 CV, integrato nel cambio automatico Steptronic a otto rapporti. La potenza di sistema è di 450 kW/612 CV, la coppia di 800 Nm, la trazione integrale xDrive. Telaio, freni, trazione e assistenti alla guida sono tarati per il peso extra della blindatura, così da mantenere una guida simile a quella dell’auto di serie.

Gli interni sono in pelle Merino Smoke White BMW Individual, con inserti e padiglione in Alcantara M Anthracite. I vetri con protezione solare e le tendine elettriche tutelano la privacy di chi viaggia, mentre lo specchietto interno digitale migliora la visibilità posteriore. Dietro debutta la console BMW Individual, con vano frigo e tavolino ripiegabile dotato di piastra di ricarica wireless, utile per lavorare in viaggio. Sulle Serie 7 arriverà nella seconda metà del 2027.

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