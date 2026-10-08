Nuova BMW iX3 M60 xDrive: 612 CV e 754 km di autonomia

Per la nuova BMW iX3 arriva ufficialmente la versione top di gamma. Si tratta della BMW iX3 M60 xDrive che promette prestazioni elevatissime grazie a ben 612 CV di potenza. Gli ordini partiranno alla fine di gennaio 2027.

Look più grintoso

Sebbene la M60 xDrive presenti numerose differenze a livello tecnico rispetto alle altre versioni della iX3, l'aspetto non cambia molto. Ci sono solamente alcuni ritocchi per rendere il look più grintoso ma senza particolari eccessi. La novità più evidente è rappresentata dai caratteristici elementi luminosi ai lati della griglia a doppio rene, oltre alla disponibilità di luci diurne gialle (M Yellow Lights). Tutti i modelli iX3 M60 xDrive sono inoltre dotati di serie del pacchetto M Sport e del pacchetto estetico BMW Iconic Glow che aggiunge funzioni di illuminazione adattiva.

BMW iX3 M60 xDrive

Di serie pure le calotte degli specchietti retrovisori M, ottimizzate dal punto di vista aerodinamico. La nuova BMW iX3 M60 xDrive sfoggia il logo M sulle fiancate. Di serie sono presenti pure cerchi in lega leggera M da 21 pollici. La BMW iX3 M60 xDrive è inoltre dotata di uno spoiler sul tetto specifico M con due alette aerodinamiche, che aumentano la deportanza sull'asse posteriore.

Per quanto riguarda l'abitacolo, l'impostazione rimane quella della BMW iX3 ch già conosciamo con il sistema BMW Panoramic iDrive. Ci sono comunque il nuovo volante M Sport che include due pulsanti specifici per l'attivazione diretta della modalità Boost e della modalità M. La nuova BMW iX3 M60 xDrive è equipaggiata di serie con sedili sportivi M regolabili elettricamente in dieci posizioni e dotati di funzione massaggio. L'infotainment offre anche il Powermeter, che mostra la potenza erogata al momento e le riserve ancora disponibili, nonché il tasso di recupero energetico attuale.

BMW iX3 M60 xDrive

BMW iX3 M60 xDrive è lunga 4.782 mm, larga 1.895 mm e alta 1.635 mm. Il suo passo è di 2.897 mm.

Motore e prestazioni

Il powertrain è composto da un doppio motore in grado di erogare 450 kW/612 CV, con una coppia massima di ben 875 Nm. Di conseguenza, le prestazioni sono elevatissime. Da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima di 240 km/h. La batteria presenta una capacità di 108,7 kWh per un'autonomia WLTP di 754 km. Grazie all'architettura a 800 V è possibile ricaricare in corrente continua fino a 400 kW di potenza di picco. Può aggiungere 340 km di autonomia in 10 minuti da una colonnina HPC.

BMW iX3 M60 xDrive, plancia

Non solo potenza, perché i tecnici tedeschi hanno lavorato molto per migliorare la dinamica di guida. La iX3 M60 xDrive è dotata di serie di sospensioni adattive M e ammortizzatori a controllo elettronico. Inoltre, troviamo un differenziale M Sport a controllo elettronico sull'asse posteriore. Sono state apportate modifiche anche ai tiranti della barra antirollio e il sottoscocca è stato rinforzato nella parte anteriore.

Ovviamente troviamo un ricco pacchetto di sistemi ADAS che permettono di poter disporre di un'assistenza alla guida di Livello 2. Ancora non ci sono informazioni sui prezzi.

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