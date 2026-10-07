Nuova BMW Serie 3, ecco tutte le versioni e i prezzi in Italia: si parte da 51.950 euro

La nuova BMW Serie 3 ha fatto il suo debutto da pochi giorni. Il nuovo modello è già apparso nel configuratore italiano. Si tratta quindi dell'occasione di scoprire qualcosa di più sulle dotazioni e soprattutto sui prezzi per il nostro mercato.

Nuova BMW Serie 3, le caratteristiche chiave

Le sue misure sono 4.765 mm lunghezza x 1.850 mm larghezza x 1.455 mm altezza, con un passo di 2.860 mm. Il design è tutto nuovo e abbraccia il nuovo linguaggio stilistico Neue Klasse. A una prima occhiata sembra identica alla nuova i3. In realtà, il modello a benzina presenta proporzioni leggermente differenti, con un cofano motore più lungo. Il bagagliaio offre una capacità di 450 litri. Si possono inoltre scegliere cerchi da 18 a 20 pollici. Per chi cerca maggiore sportività, ci sono il pacchetto M Sport o il pacchetto M Sport Pro.

BMW Serie 3

Dentro all'abitacolo troviamo tanta tecnologia grazie al Panoramic iDrive con il sistema operativo BMW Operating System X. Niente strumentazione digitale classica. Le informazioni di guida sono quindi proiettate sulla parte inferiore del parabrezza, dove le vediamo su una superficie nera stampata e sono visibili con un effetto 3D. Non manca comunque un infotainment da 17,9 pollici.

Motori

Tutte le motorizzazioni adottano la tecnologia Mild Hybrid a 48 V. Partiamo dalla BMW 318 con un motore 4 cilindri di 2 litri da 156 CV e 250 Nm di coppia. Prestazioni? Velocità massima di 215 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi. Andando avanti, la gamma include la BMW 320 con un 4 cilindri di 2 litri da 211 CV e 330 Nm di coppia. Velocità di punta pari a 240 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi. Per chi vuole il massimo delle prestazioni, c'è la BMW M350 xDrive che può contare su di un 6 cilindri di 3 litri da 426 CV e 540 Nm di coppia. Velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi.

Dotazioni e prezzi

Il pacchetto M Sport è disponibile come optional per la nuova BMW Serie 3. Include elementi di design specifici M, tra cui le minigonne laterali in tinta con la carrozzeria. I modelli BMW M Performance sono dotati di questa configurazione di serie. Il pacchetto M Sport comprende, tra l'altro, il pacchetto aerodinamico M con paraurti e minigonne dedicati e un diffusore specifico M; a questi si aggiungono i freni M Sport di colore blu.

Il pacchetto opzionale M Sport Pro esalta al massimo il carattere sportivo della nuova BMW Serie 3. Aggiunge dotazioni esclusive che conferiscono a tutte le varianti di motorizzazione un impatto visivo ancora più marcato. Tra queste figurano le calotte degli specchietti retrovisori esterni nere, lo spoiler posteriore nero e l'impianto frenante M Sport con pinze di colore rosso.

Ecco tutti i prezzi della nuova BMW Serie 3.

BMW Serie 3 318: 51.950 euro

BMW Serie 3 318 M Sport: 55.850 euro

BMW Serie 3 318 M Sport Pro: 58.500 euro

BMW Serie 3 320: 57.550 euro

BMW Serie 3 320 M Sport: 61.450 euro

BMW Serie 3 320 M Sport Pro: 64.100 euro

BMW Serie 3 M350 xDrive: 83.000 euro

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