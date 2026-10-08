BMW M5, il restyling è sempre più vicino: nuove foto spia al Nürburgring

La BMW M5 si sta preparando a ricevere un importane restyling che introdurrà diverse novità, soprattutto sul piano estetico. Lo sviluppo è ancora in corso e sta entrando nelle sue fasi finali. Attualmente, la casa tedesca è impegnata a definire gli ultimi dettagli sulla pista del Nürburgring.

Nuove foto spia mostrano nuovamente la berlina sportiva tedesca durante i collaudi sul circuito tedesco. Sebbene ancora camuffata con pellicole ed elementi posticci, le immagini confermano ancora una volta significativi aggiornamenti esterni e interni.

Come cambierà la BMW M5

L'attuale generazione ha debuttato a metà del 2024 con una motorizzazione ibrida plug-in. Il facelift dovrebbe arrivare nel 2027 introducendo novità stilistiche riprese dalla gamma Neue Klasse. Il cambiamento più evidente sarà il frontale ridisegnato. Troveremo una griglia a doppio rene più piccola ma non minimalista come sulla nuova i3. Ritocchi sono attesi anche al paraurti e ai fari. Trattandosi della M5, il paraurti continuerà a essere particolarmente elaborato con prese d'aria ridisegnate.

BMW M5 facelift - foto spia

Il profilo rimarrà sostanzialmente invariato, ma la parte posteriore presenterà una nuova grafica per i gruppi ottici, insieme a un paraurti ridisegnato che manterrà i quattro terminali di scarico. Il diffusore posteriore dovrebbe essere a sua volta rivisto nel design.

Le novità non saranno solamente estetiche in quanto anche gli interni evolveranno profondamente. Le nuove foto spia non permettono di apprezzare l'abitacolo ma passati scatti mostravano che anche sulla nuova M5 così come del resto anche sul prossimo restyling della Serie 5, BMW introdurrà il nuovo BMW Panoramic iDrive che sta facendo la sua comparsa all'interno di tutti i suoi nuovi modelli. La nuova M5 proporrà poi alcuni elementi dedicati che enfatizzeranno il suo DNA come sedili sportivi e rivestimenti specifici.

BMW M5 facelift - foto spia

Motori

I tecnici tedeschi stanno lavorando anche sulla dinamica di guida per migliorarla ulteriormente. Sotto al cofano troveremo ancora un V8 biturbo di 4,4 litri Plug-in. Va detto che in Europa da un po' di tempo il V8 ha perso circa 40 CV per rispettare le più recenti normative sulle emissioni. Grazie a un intervento sull'unità elettrica, la potenza massima di sistema non è però cambiata (727 CV). Possiamo quindi aspettarci un'ulteriore ottimizzazione di questo powertrain.

BMW M5 facelift - foto spia

È probabile che i prototipi della BMW M5 inizieranno a perdere parte del loro camuffamento nelle prossime settimane o mesi, man mano che si avvicinerà il momento del debutto ufficiale.

Foto spia: CarScoops

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