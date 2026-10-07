Novità auto

Questa MINI Countryman è davvero speciale e ama l'avventura

Avatar di Filippo Vendrame,

3 ore fa - MINI Countryman Untamed Edition, la Countryman pensata per l'outdoor

Protezioni off-road, cerchi da 19 pollici, pneumatici Pirelli e una speciale tenda da tetto
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Sapevamo che stava arrivando una MINI Countryman pensata per chi ama l'avventura all'aperto. Addesso questo modello ha fatto il suo debutto ufficiale. Si chiama MINI Countryman Untamed Edition e può contare su di una serie di dotazioni esclusive, specifiche per chi cerca più libertà per l'avventura.

La vettura può contare pure su di un’offerta outdoor dedicata, che include una tenda da tetto MINI sviluppata in collaborazione con AUTOHOME e una collezione esclusiva da campeggio realizzata insieme a HELINOX.

MINI Countryman Untamed Edition

La produzione inizierà a novembre 2026, mentre il lancio commerciale è previsto per l’inizio del 2027. Ancora non si conoscono i prezzi.

Com'è fatta

MINI Countryman Untamed Edition si riconosce per alcune modifiche al look che enfatizzano la natura off-road di questo modello. Per esempio, davanti troviamo una reinterpretazione della griglia caratterizzata da una geometria verticale. Griglia che è rifinita nella colorazione Dark Steel.

MINI Countryman Untamed Edition

Nuove sono anche le minigonne laterali che sono state ridisegnate, alla pari dei paraurti inferiori anteriori e posteriori. Il tutto, insieme al nuovo diffusore posteriore, contribuiscono a dare alla vettura una spetto più robusto e muscoloso. Non mancano poi protezioni opache nere testurizzate su passaruota, minigonne e Power Dome che strizzano l'occhio al mondo dell'off-road oltre a proteggere dai detriti.

La vettura può inoltre contare su cerchi da 19 pollici a 5 razze ''Untamed Edition Spoke'' che adottano pneumatici Pirelli Scorpion All Terrain Plus, sviluppati appositamente per il progetto. In realtà, tali pneumatici sono disponibili di serie solamente nelle motorizzazioni a trazione integrale: MINI Countryman S ALL4 e SE ALL4.

MINI Countryman Untamed Edition

Nuova MINI Countryman Untamed Edition si può avere nelle colorazioni Hideaway Grey, Nomad Blue, Nanuq White, Midnight Black e Frozen. Il tetto a contrasto sarà proposto nei colori Glazed White e Jet Black. Il logo MINI anteriore e posteriore, la scritta Countryman, la cornice della griglia, gli elementi di protezione sottoscocca e altri dettagli di design sono invece rifiniti in Dark Steel.

Interni

La personalizzazione ha riguardato anche l'abitacolo. Dentro troviamo sedili sportivi Vescin Nightshade Blue, che combinano rivestimenti premium in simil-pelle traforata con superfici in tessuto nelle zone delle spalle e dei poggiatesta. Il design è completato da un logo Untamed. Il rivestimento in tessuto lo troviamo anche sulla plancia e sui pannelli delle portiere e presenta una tonalità Millennial Melange che combina sfumature di grigio scuro con il blu.

MINI Countryman Untamed Edition, interni

Il vano portaoggetti della console centrale è stato ridisegnato e, grazie alle cinghie elastiche di fissaggio, richiama il mondo dell’attrezzatura outdoor, come zaini e strumenti da arrampicata. La dotazione si completa con tappetini in gomma sotto i sedili e all’interno del bagagliaio.

Versioni disponibili

Al lancio l’edizione speciale sarà disponibile per MINI Countryman C, MINI Countryman D, MINI Countryman S ALL4, oltre che per le versioni completamente elettriche MINI Countryman E e MINI Countryman SE ALL4.

MINI Countryman Untamed Edition

Una tenda da tetto

Per MINI Countryman Untamed Edition troviamo una serie di accessori dedicati tra cui la tenda da tetto sviluppata con il marchio italiano AUTOHOME, che può essere aperta in pochi secondi grazie ai pistoni a gas integrati. MINI ha inoltre collaborato con HELINOX per creare un’esclusiva collezione da campeggio come sedie pieghevoli e tavolini.

VEDI ANCHE
MINI Countryman, in arrivo l'edizione pensata per gli amanti dell'avventura
Prova Mini Countryman S All4: come va il SUV ibrido
Prova Mini Countryman S All4: cresce tutto, anche il piacere di guida. Ecco come va
Mini Countryman 2024: prova e prezzi dell'elettrica
Nuova Mini Countryman: in viaggio con l'elettrica per una prova on the road
Tags
minimini countrymannovità auto

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Listino Mini Countryman
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Countryman C Classic 170 / 12535.100 €
    Countryman C Essential 170 / 12535.100 €
    Countryman C Favoured 170 / 12537.100 €
    Countryman D Essential 163 / 12038.100 €
    Countryman D Classic 163 / 12038.100 €
    Countryman E Classic - / -38.700 €
    Countryman E Essential - / -38.700 €
    Countryman C JCW 170 / 12539.100 €
    Countryman D Favoured 163 / 12040.100 €
    Countryman E Favoured - / -40.700 €
    Countryman S All4 Classic 218 / 16041.100 €
    Countryman S All4 Essential 218 / 16041.100 €
    Countryman D JCW 163 / 12042.100 €
    Countryman E JCW - / -42.700 €
    Countryman S All4 Favoured 218 / 16043.100 €
    Countryman SE All4 Essential - / -44.900 €
    Countryman SE All4 Classic - / -44.900 €
    Countryman S All4 JCW 218 / 16045.100 €
    Countryman SE All4 Favoured - / -46.900 €
    Countryman SE All4 JCW - / -48.900 €
    Countryman John Cooper Works All4 300 / 22151.200 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mini Countryman visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Mini Countryman
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

    Gli articoli di Filippo

    Logo Mini
    Mini
    Vedi anche