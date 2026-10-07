Questa MINI Countryman è davvero speciale e ama l'avventura

Sapevamo che stava arrivando una MINI Countryman pensata per chi ama l'avventura all'aperto. Addesso questo modello ha fatto il suo debutto ufficiale. Si chiama MINI Countryman Untamed Edition e può contare su di una serie di dotazioni esclusive, specifiche per chi cerca più libertà per l'avventura.

La vettura può contare pure su di un’offerta outdoor dedicata, che include una tenda da tetto MINI sviluppata in collaborazione con AUTOHOME e una collezione esclusiva da campeggio realizzata insieme a HELINOX.

MINI Countryman Untamed Edition

La produzione inizierà a novembre 2026, mentre il lancio commerciale è previsto per l’inizio del 2027. Ancora non si conoscono i prezzi.

Com'è fatta

MINI Countryman Untamed Edition si riconosce per alcune modifiche al look che enfatizzano la natura off-road di questo modello. Per esempio, davanti troviamo una reinterpretazione della griglia caratterizzata da una geometria verticale. Griglia che è rifinita nella colorazione Dark Steel.

MINI Countryman Untamed Edition

Nuove sono anche le minigonne laterali che sono state ridisegnate, alla pari dei paraurti inferiori anteriori e posteriori. Il tutto, insieme al nuovo diffusore posteriore, contribuiscono a dare alla vettura una spetto più robusto e muscoloso. Non mancano poi protezioni opache nere testurizzate su passaruota, minigonne e Power Dome che strizzano l'occhio al mondo dell'off-road oltre a proteggere dai detriti.

La vettura può inoltre contare su cerchi da 19 pollici a 5 razze ''Untamed Edition Spoke'' che adottano pneumatici Pirelli Scorpion All Terrain Plus, sviluppati appositamente per il progetto. In realtà, tali pneumatici sono disponibili di serie solamente nelle motorizzazioni a trazione integrale: MINI Countryman S ALL4 e SE ALL4.

MINI Countryman Untamed Edition

Nuova MINI Countryman Untamed Edition si può avere nelle colorazioni Hideaway Grey, Nomad Blue, Nanuq White, Midnight Black e Frozen. Il tetto a contrasto sarà proposto nei colori Glazed White e Jet Black. Il logo MINI anteriore e posteriore, la scritta Countryman, la cornice della griglia, gli elementi di protezione sottoscocca e altri dettagli di design sono invece rifiniti in Dark Steel.

Interni

La personalizzazione ha riguardato anche l'abitacolo. Dentro troviamo sedili sportivi Vescin Nightshade Blue, che combinano rivestimenti premium in simil-pelle traforata con superfici in tessuto nelle zone delle spalle e dei poggiatesta. Il design è completato da un logo Untamed. Il rivestimento in tessuto lo troviamo anche sulla plancia e sui pannelli delle portiere e presenta una tonalità Millennial Melange che combina sfumature di grigio scuro con il blu.

MINI Countryman Untamed Edition, interni

Il vano portaoggetti della console centrale è stato ridisegnato e, grazie alle cinghie elastiche di fissaggio, richiama il mondo dell’attrezzatura outdoor, come zaini e strumenti da arrampicata. La dotazione si completa con tappetini in gomma sotto i sedili e all’interno del bagagliaio.

Versioni disponibili

Al lancio l’edizione speciale sarà disponibile per MINI Countryman C, MINI Countryman D, MINI Countryman S ALL4, oltre che per le versioni completamente elettriche MINI Countryman E e MINI Countryman SE ALL4.

MINI Countryman Untamed Edition

Una tenda da tetto

Per MINI Countryman Untamed Edition troviamo una serie di accessori dedicati tra cui la tenda da tetto sviluppata con il marchio italiano AUTOHOME, che può essere aperta in pochi secondi grazie ai pistoni a gas integrati. MINI ha inoltre collaborato con HELINOX per creare un’esclusiva collezione da campeggio come sedie pieghevoli e tavolini.

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