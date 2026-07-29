MINI Countryman, in arrivo l'edizione pensata per gli amanti dell'avventura

A quanto pare, MINI sta preparando una versione speciale della Countryman pensata per chi ama avventurarsi fuori dalle strade asfaltate. La casa automobilistica ha infatti condiviso una serie di immagini che mostrano il prototipo ancora leggermente camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria.

Per chi ama l'avventura

Il prototipo è attualmente impegnato in una serie di test impegnativi in condizioni reali: da strade sterrate a percorsi di montagna, la MINI Countryman viene spinta oltre i limiti per verificare che possa garantire sempre la massima affidabilità in ogni condizioni di utilizzo.

MINI Countryman Edition

Le informazioni sul prototipo sono scarse. Possiamo osservare che presenta sospensioni rialzate, pneumatici off-road e una tenda montata sul tetto. Si tratta di elementi che fanno pensare che MINI voglia proporre una versione speciale della Countryman pensata espressamente per chi ama le attività all'aperto.

MINI Countryman Edition

Jean-Philippe Parain, il CEO di MINI ha raccontato che la casa automobilistica ha sempre puntato a trasformare ogni viaggio in un'avventura.

Questo spirito ha guidato il progetto fin dall'inizio. Siamo incredibilmente entusiasti di essere a un passo dal presentare questa nuova e robusta aggiunta alla famiglia MINI Countryman. Fedele allo spirito MINI, unisce capacità e carattere e aprirà ancora più opportunità per avventure indimenticabili.

MINI Countryman Edition

Debutto a ottobre

C'è chi dice che questa serie speciale potrebbe integrare alcune soluzioni viste nel concept MINI x Vagabund svelato alcuni mesi fa. In ogni caso, non possiamo fare altro che attendere novità. La presentazione è attesa per ottobre stando a quanto dichiarato da MINI. A quel punto capiremo meglio le caratteristiche di questa versione speciale della MINI Countryman.

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