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MINI Countryman, in arrivo l'edizione pensata per gli amanti dell'avventura

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3 ore fa - Nuova MINI Countryman off-road: primi dettagli della serie speciale

MINI testa una Countryman completamente orientata all'off-road con sospensioni rialzate e tenda sul tetto
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A quanto pare, MINI sta preparando una versione speciale della Countryman pensata per chi ama avventurarsi fuori dalle strade asfaltate. La casa automobilistica ha infatti condiviso una serie di immagini che mostrano il prototipo ancora leggermente camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria.

Per chi ama l'avventura

Il prototipo è attualmente impegnato in una serie di test impegnativi in condizioni reali: da strade sterrate a percorsi di montagna, la MINI Countryman viene spinta oltre i limiti per verificare che possa garantire sempre la massima affidabilità in ogni condizioni di utilizzo.

MINI Countryman Edition

Le informazioni sul prototipo sono scarse. Possiamo osservare che presenta sospensioni rialzate, pneumatici off-road e una tenda montata sul tetto. Si tratta di elementi che fanno pensare che MINI voglia proporre una versione speciale della Countryman pensata espressamente per chi ama le attività all'aperto.

MINI Countryman Edition

Jean-Philippe Parain, il CEO di MINI ha raccontato che la casa automobilistica ha sempre puntato a trasformare ogni viaggio in un'avventura.

Questo spirito ha guidato il progetto fin dall'inizio. Siamo incredibilmente entusiasti di essere a un passo dal presentare questa nuova e robusta aggiunta alla famiglia MINI Countryman. Fedele allo spirito MINI, unisce capacità e carattere e aprirà ancora più opportunità per avventure indimenticabili.

MINI Countryman Edition

Debutto a ottobre

C'è chi dice che questa serie speciale potrebbe integrare alcune soluzioni viste nel concept MINI x Vagabund svelato alcuni mesi fa. In ogni caso, non possiamo fare altro che attendere novità. La presentazione è attesa per ottobre stando a quanto dichiarato da MINI. A quel punto capiremo meglio le caratteristiche di questa versione speciale della MINI Countryman.

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Listino Mini Countryman
AllestimentoCV / KwPrezzo
Countryman C Classic 170 / 12535.100 €
Countryman C Essential 170 / 12535.100 €
Countryman C Favoured 170 / 12537.100 €
Countryman D Essential 163 / 12038.100 €
Countryman D Classic 163 / 12038.100 €
Countryman E Classic - / -38.700 €
Countryman E Essential - / -38.700 €
Countryman C JCW 170 / 12539.100 €
Countryman D Favoured 163 / 12040.100 €
Countryman E Favoured - / -40.700 €
Countryman S All4 Classic 218 / 16041.100 €
Countryman S All4 Essential 218 / 16041.100 €
Countryman D JCW 163 / 12042.100 €
Countryman E JCW - / -42.700 €
Countryman S All4 Favoured 218 / 16043.100 €
Countryman SE All4 Essential - / -44.900 €
Countryman SE All4 Classic - / -44.900 €
Countryman S All4 JCW 218 / 16045.100 €
Countryman SE All4 Favoured - / -46.900 €
Countryman SE All4 JCW - / -48.900 €
Countryman John Cooper Works All4 300 / 22151.200 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mini Countryman visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mini Countryman
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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