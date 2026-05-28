MINI Paul Smith Edition, il tocco British conquista Cooper e Cabrio

Adesso disponibile per MINI Cooper elettrica e benzina, 5 porte e Cabrio

MINI e lo stilista inglese Paul Smith tornano a collaborare e il risultato di questo lavoro è la MINI Paul Smith Edition. In realtà, di questo allestimento speciale dal sapore molto ''British'' ne avevamo già parlato alcuni mesi fa. In quell'occasione però, si trattava di una versione dedicata alla MINI Cooper elettrica. Adesso, la Paul Smith Edition è disponibile per MINI Cooper 3 porte (elettrica e benzina), MINI Cooper 5 porte e MINI Cooper Cabrio.

MINI Paul Smith Edition, vista dall'alto

Quel tocco britannico in più

Come riconoscerla? La Paul Smith Edition è disponibile in 3 livree differenti, tutte realizzate appositamente. Statement Grey che reinterpreta in chiave contemporanea la tonalità della Mini Austin Seven del 1959: si tratta di un grigio pulito con una sottile sfumatura blu. C'è poi Inspired White che riprende il beige della Mini classica in una tonalità moderna. Infine c'è Midnight Black Metallic, un elegante nero della gamma colori MINI attuale.

In tutti i casi, la Paul Smith Edition si caratterizza per i contrasti tra i colori della carrozzeria, del tetto e degli inserti. Ad esempio, gli specchietti retrovisori, la cornice della griglia del radiatore e i coprimozzi delle ruote soo nella tinta Nottingham Green, un omaggio alla città natale dello stilista inglese. Per i modelli ''chiusi'', non per la Cabrio quindi, sono disponibili due finiture del tetto: il verde Nottingham o un nero più sobrio con strisce tono su tono opache e lucide.

MINI Paul Smith Edition, posteriore

Ecco gli interni

La personalizzazione della MINI Paul Smith Edition continua anche all'interno dell'abitacolo. Salendo a bordo troviamo rivestimenti in tessuto lavorato a maglia e materiale Vescin in Nightshade Blue a contrasto con superfici nere. Non mancano poi alcuni dettagli che rendono questa edizione speciale davvero unica. Aprendo la portiere viene proiettata a terra la scritta ''Hello'', mentre sul battitacco è riportata la frase ''Every day is a new beginning''. C'è poi il disegno di un ''coniglio'' realizzato a mano sul tappetino, un richiamo al tipico senso dell'umorismo britannico.

MINI Paul Smith Edition, interni

Prezzi

La MINI Paul Smith Edition per la MINI elettrica parte da 36.256,23 euro. Per la MINI Cooper 3 porte endotermica ci vogliono almeno 34.476,23 euro, mentre per la 5 porte 35.476,23 euro. Per la Cabrio, invece, i prezzi partono da 38.196,23 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/05/2026