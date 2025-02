Ego-logica: nuova Mini Cooper Cabrio è in vendita, prezzi e prova... costume

Ci sono auto che si comprano con il cervello e poi ci sono auto, come Mini Cooper Cabrio, che si comprano con il... cappello in testa per proteggersi dal sole o - vista la stagione - da un bel raffreddore.

Eh già, perché nemmeno se ti sforzi, sei sei una persona onesta, riesci a individuare una ragione che sia una per comprare Mini Cabrio, se non quella di goderti ogni momento in cui ti sposti in auto.

Stop.

Ti godi il vento tra i capelli quando fuori fa bel tempo, ma ti godi anche la guida da go-kart stradale, anche quando fuori fa un freddo polare.

Mini Cooper Cabrio (2025)

Go-kart feeling, già: la base musicale, ancora nel 2025, di ogni auto di una marca che si evolve, ma non perde la passione per la sana attività sportiva.

Senza contare che con Mini Cabrio, essendo lunga almeno mezzo metro in meno di quei SUV compatti che tanto vanno di moda, godi anche mentre cerchi parcheggio.

Mini Cabrio è da sempre una formula che individua qualcosa di più di una semplice citycar convertibile: Mini Cabrio è un’icona di stile, tecnologia e prestazioni.

È ancora così?

Ho l'occasione di guidarla tra città e campagna per una mattina intera. È l'occasione per descriverla ed esprimere due considerazioni sull'effetto che fa da vicino, ora che è tutta nuova. O quasi.



Nuova Mini Cooper Cabrio, icona sexy sempreverde

Prima informazione chiave, Mini Cooper Cabrio 2025 declina in chiave soft top la variante di nuova Mini Cooper a benzina, non di nuova Mini Electric.

Questo significa non solo che nuova Mini Cooper Cabrio fa rifornimento alla pompa di carburante (e nemmeno troppo spesso, visti i consumi tra i 6,5 e i 7,1 l/100 km), e non alla stazione di ricarica.

Significa anche che, sotto il vestito nuovo, Mini ''Always Open'' adotta la stessa architettura meccanica della Mini precedente. Cioè quella costruita in Gran Bretagna, a Oxford, invece che in Cina (con Great Wall) come la EV (che presto tornerà a sua volta in patria, sai quei dazi sulle EV prodotte oltre la Grande Muraglia...).

Un giro di parole per sottolinare come nuova Mini Cooper Cabrio sia ancora 100% Mini. O 100% BMW, a seconda dei punti di vista.

Metro alla mano

Non cambiano perciò le dimensioni esterne. Né rispetto alla odierna Mini Cooper 3 porte a benzina, né rispetto a Mini Cabrio pre-restyling.

Lunghezza 3.879 mm Larghezza 1.744 mm Larghezza (inclusi specchietti) 1.970 mm Altezza 1.431 mm Interasse 2.495 mm Volume bagagliaio (capote aperta) 160 litri Volume bagagliaio (capote chiusa) 215 litri Massa a vuoto 1.375 - 1.425 kg

Come cambia il look

Mini Cooper Cabrio 2025, il nuovo frontale

Il design rispecchia quello di nuova Mini Cooper 3 porte ''chiusa'', con la differenza (ovvio) del tettuccio in tela, quindi del vano bagagli e relativo accesso. Ah, e dei fari posteriori.

I fari tondi ed espressivi, la calandra ottagonale dagli spigoli smussati, una fiancata ben proporzionata in cui gli sbalzi brevi mettono in risalto un interasse lungo quasi la fiancata stessa. La simpatia fatta automobile.

Soffermiamoci sull'elemento chiave, dello stile e della ragion d'essere di Mini Cooper Cabrio.

Il tetto in tela

Nuova Mini Cooper Cabrio, la capote in tessuto si apre in 18 secondi

La capote in tessuto è ancora ad azionamento completamente automatico e conserva la funzione di apertura soltanto parziale, a mo' di tetto apribile.

Di serie è di colore nero, ma può essere opzionata anche con simbolo Union Jack in grigio. Vai di ''scheda tecnica''

Materiale Tessuto Tempo di apertura 18 secondi Tempo di chiusura 15 secondi Velocità max. 30 km/h Modalità di apertura Tetto apribile (fino a 40 cm) o retrazione completa

In movimento, la capote sembra silenziosa e resistente, adatta a garantire isolamento acustico anche a velocità sostenute.

A tetto aperto, il deflettore frangivento che si solleva dietro gli schienali dei sedili posteriori smorza a dovere le turbolenze e assicura un comfort più che dignitoso. Anche quando la colonnina di mercurio viaggia rasoterra.

Con la capote aperta, casomai, il bagagliaio riduce la propria capacità a soli 160 litri. Ma a capote chiusa può arrivare a 215 litri, rendendo la Cabrio più pratica di quanto in effetti si possa immaginare. Inoltre, il portellone è incernierato in basso, facilitando l'accesso.

Sbloccando manualmente due leve ai bordi dell'ingresso del vano bagagli, si solleva anche il coperchio superiore. Dài, c'è di peggio nella vita.

L'accesso al vano bagagli è relativamente agevole

Come su Mini Cooper hatchback, l’abitacolo di Mini Cooper Cabrio è un delizioso mix di design minimalista e tecnologie avanzate.

Qualità, fantasia, esperimenti digitali. Nell'ordine, ti accorgerai di queste cose:

il famoso e simpaticissimo display OLED da 24 cm ''a centrocampo'', torre di controllo di tutte le funzioni di bordo, a comandi touch o comandi vocali (vedi voce seguente);



Mini Cooper Cabrio (2025)

il Mini Intelligent Personal Assistant : attivabile con l'espressione ''Hey Mini!'', controlla media, navigazione e altre funzioni (che devi scoprire da solo);



: attivabile con l'espressione ''Hey Mini!'', controlla media, navigazione e altre funzioni (che devi scoprire da solo); i Mini Experience Modes : sette modalità per personalizzare illuminazione interna, grafica del display e suoni di guida (il mio preferito è Go-Kart);



: sette modalità per personalizzare illuminazione interna, grafica del display e suoni di guida (il mio preferito è Go-Kart); l'Head-up Display (optional): nessun quadro strumenti frontale, le informazioni di guida vengono proiettate sul parabrezza (oltre che sul display centrale);



Mini Cooper Cabrio, niente strumentazione tradizionale: solo Head-up Display

i materiali ecosostenibili : più che al lusso e alla ricerca del colpo ad effetto, Mini oggi assegna importanza al profilo eologico (oltre che ego-logico). La plancia in tessuto riciclato, le finiture in maglia bicolore, i pomelli delle bocche di aerazione: buona qualità, ma soprattutto il feeling di un arredamento familiare, quasi domestico.



: più che al lusso e alla ricerca del colpo ad effetto, Mini oggi assegna importanza al profilo eologico (oltre che ego-logico). La plancia in tessuto riciclato, le finiture in maglia bicolore, i pomelli delle bocche di aerazione: buona qualità, ma soprattutto il feeling di un arredamento familiare, quasi domestico. (ahimé) lo spazio per i passeggeri posteriori, che è praticamente inesistente. Ho esagerato: l'espressione giusta è... risicato.



Lo spazio posteriore è... quello che è (pazienza)

Le opzioni di personalizzazione sono raggruppate in tre versioni principali. Tutte e tre, un tripudio di buon gusto e fantasia:

Classic : sedili in tessuto/ecopelle, interni sobri, ma moderni e digitalizzati;

: sedili in tessuto/ecopelle, interni sobri, ma moderni e digitalizzati; Favoured : sedili sportivi in Vescin beige o Nightshade Blue con cuciture a contrasto e tante altre leccornie;

: sedili sportivi in Vescin beige o Nightshade Blue con cuciture a contrasto e tante altre leccornie; JCW (John Cooper Works): interni sportivi in pelle nera con cuciture rosse e altri speziatissimi dettagli corsa.

Al volante, Mini Cooper Cabrio è sempre speciale

Guidare Mini Cooper Cabrio significa vivere un'esperienza coinvolgente sotto ogni punto di vista.

Coinvolgente la è senz'altro a causa del filo diretto che hai col mondo esterno, quando l'auto è in disco-topless.

Coinvolgente la è grazie al telaio sostenuto, fatto apposta per restituire un go-kart feeling che è il secondo nome del marchio UK:

volante di circonferenza piccola, ma impugnatura spessa;

sterzo solido e preciso, ma non pesante, nemmeno nella Experience Mode più ''racing style'';

sospensioni registrate su frequenze battagliere, ma non così estreme.



Sterzo diretto, ma non pesante

Certo, se sei in cerca di una cabrio che non ti faccia rimpiangere il divano, hai sbagliato indirizzo: i dossi li senti. Ma la Cabrio, non appena avvi il motore, ha anche il potere di darti una bella sveglia, meglio di un doppio caffé.

Se invece sei alla ricerca di una macchinina che in città passa come trendy e sulle strade tortuose passa come una professionista delle curve, Cooper Cabrio resta la formula magica.

Anche perché il surplus di peso di circa 100 kg rispetto alla berlina a due volumi viene ben mascherato dal baricentro basso, dalla tonicità dell'assetto, dalla coppia che il 2,0 litri 4 cilindri sprigiona sin dai bassi regimi. E a proposito di propulsore.

Quale motorizzazione scegliere?

Mini Cooper S Cabrio ha il 2,0 litri da 204 CV

Detto che Mini Cooper Cabrio non esiste in configurazione EV, la scelta è tra i seguenti tre turbo benzina, ciascuno senza la minina traccia di elettrificazione.

Cilindrata Potenza Coppia 0-100 km/h Vel. max. MINI Cooper Cabrio C 4 cil. 2,0 litri 163 CV 250 Nm 8,2 s 220 km/h MINI Cooper Cabrio S 4 cil. 2,0 litri 204 CV 300 Nm 6,9 s 237 km/h MINI Cooper Cabrio JCW 4 cil. 2,0 litri 231 CV 380 Nm 6,4 s 245 km/h

Tuti e tre sono rigorosamente associati esclusivamente a cambio automatico a 7 rapporti. E alla trazione anteriore, of course.

Nota bene: mentre Mini Cooper C a 3 porte è equipaggiata di motore 3 cilindri 1,5 da 156 CV, Mini Coper Cabrio C fa l'upgrade al 4 cilindri 2,0 litri.

La Cooper S mette tutti d'accordo, la John Cooper - col suo scarico centrale, i paddle al volante, il cambio sportivo (solo automatico) e i loghi JCW - è chiaramente la più performante e la più iconica. Ma costa. Mini Cooper C, infine, per chi privilegia l'immagine e delle prestazioni è meno interessato.

Mini Cooper Cabrio 2025 parte da 31.900 euro

Il prezzo di Mini Cooper Cabrio varia di molto in base alla versione scelta, aprendo una forbice di 11.000 euro.

Versione Allestimento Prezzo (IVA inclusa) Prezzo con Delivery Package C Classic € 31.900 € 32.900 C Favoured € 33.150 € 34.150 C JCW € 34.950 € 35.950 S Classic € 34.900 € 35.900 S Favoured € 36.150 € 37.150 S JCW € 37.950 € 38.950 JCW JCW € 42.900 € 43.900

Per contestualizzare: rispetto alle equivalenti versioni di Mini Cooper 3 porte, il sovrapprezzo ammonta a 3.000 euro.

Visita il configuratore Mini per farti un'idea precisa della spesa che ti serve per una Cabrio ad personam.

In conclusione

Mini Cooper Cabrio: se non ci fosse, bisognerebbe inventarla

Design compatto, interni hi-tech, motorizzazioni gagliarde.

Mini Cooper Cabrio è equilibrio dinamico tra emozione e funzionalità. Uno sfizio che non costa poco, ma che è un antidepressivo sicuro ed efficace.

Se cerchi una vettura che unisca divertimento di guida, personalizzazione e tecnologia avanzata, Mini Cooper Cabrio resta un must.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 19/02/2025