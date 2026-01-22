Mini Cooper Paul Smith, non trovi che sia la Mini più "cool"?

Si conoscono, si piacciono e cominciano a flirtare, Mini e Paul Smith, e la buona notizia è che il risultato non resta confinato a una passerella londinese.

Nuova Mini Paul Smith Edition è un esercizio di stile molto molto british: elegante, un po’ eccentrica, e con quella sicurezza tipica di chi sa di poter indossare righe colorate, senza sembrare in pigiama. È lei la più cool, senza dubbio.

Mini Cooper S Paul Smith, la Mini più ''fashion''

Al momento, a scendere in strada è solo l'elettrica, che in formato Cooper SE ha 218 CV e viaggia sullo 0-100 in 6,7 secondi, abbastanza per far capire che sotto l’abito su misura c’è pur sempre una Mini che non ha perso il vizio di correre.

Ma attenzione: un uccellino ci ha detto che più avanti arriva anche il resto della famiglia - tre porte, cinque porte e Cabrio a benzina -, giusto il tempo di stirare gli ultimi dettagli sartoriali.

Mini Cooper SE Paul Smith c'è nera, bianca e grigia

Rapido identikit. Fuori, la Paul Smith Edition si divide tra tre interpretazioni:

Midnight Black con righe tono su tono per chi ama il nero “ma con personalità”



con righe tono su tono per chi ama il nero “ma con personalità” Inspired White con tetto Nottingham Green per chi vuole farsi notare anche dal satellite



con tetto Nottingham Green per chi vuole farsi notare anche dal satellite Statement Grey per i minimalisti che però non rinunciano ai coprimozzo firmati



Sempre presente il tocco verde Nottingham, omaggio alla città natale del designer, sparso su specchietti, griglia e dettagli assortiti.

Il codice da Mini

Dentro, l’atmosfera è quella di un club inglese che ha scoperto Spotify: sedili blu scuro, tessuti a righe, tappetini con il celebre “rabbit” e un volante che sfoggia le iconiche stripes come se fosse un accessorio di moda.

Mini Paul Smith, gli interni

All’apertura della porta, un “Hello” proiettato a terra ricorda che l’auto ha più savoir-faire di molti esseri umani.

Mini Paul Smith Edition Cooper E costa 36.250 euro. Per Cooper SE: 40.250 euro. Non è poco, ma è qualche centinaio di euro in meno rispetto all'allestimento JCW.

Le altre arriveranno nel corso del 2026, giusto in tempo per chi vuole un’auto che, oltre a muoversi, si veste bene.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/01/2026