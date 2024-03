Mini Aceman EV svelata prima del lancio: le foto "leaked"

Il debutto della nuova Mini Aceman elettrica era previsto per il prossimo 24 aprile al Motor Show di Pechino, ma come spesso accade ultimamente, dal Ministero cinese dell'Industria e dell'Information Technology (MIIT) sfuggono in Rete le prime foto che mostrano l'auto in versione definitiva: fa parte del locale processo di omologazione, pare, e i curiosi di tutto il mondo ringraziano!

Mini Aceman EV, il posteriore

LE RIVALI Futura rivale di Volvo EX30 (qui la nostra prova in video), Hyundai Kona Electric (qui il test) e Renault Megane E-Tech, la Mini Aceman EV ha una certa somiglianza con il SUV Mini Countryman (qui la prova in video) che va oltre il semplice family feeling, anche se non mancano riferimenti alla nuova Mini Cooper 3 porte. Trattandosi di un'auto elettrica, la griglia frontale è chiusa e per il tetto è stata scelta una soluzione stilistica in continuità con la tradizione: che lo fa apparire scollegato al resto della carrozzeria tramite montanti neri verniciati a contrasto.

Mini Aceman EV, il look ricorda la Countryman

GLI INTERNI? INDOVINA! Dalle rotondità di un tempo, le Mini attuali si sono staccate già con la Countryman, introducendo alcuni spigoli qua e là: nelle luci, per esempio e nei pronunciati passaruota, che insieme alle protezioni in plastica non rinunciano a dare alla Aceman una connotazione crossover. Restano per ora misteriosi gli interni, ma è molto probabile che saranno simili, se non identici, a quelli della Cooper e della Countryman, con un touchscreen circolare ultrasottile con tecnologia OLED da 9,4 pollici, a svolgere la duplice funzione di quadro strumenti e display dell'infotainment. Prevedibile anche che Mini Aceman offrirà ampie possibilità di personalizzazione tanto nelle dotazioni quanto nelle finiture degli interni.

Mini Aceman EV, una delle foto pubblicate dalla Cina

VERSIONI E AUTONOMIA La Aceman condivide la piattaforma con la Mini Cooper a tre porte ed è declinata nei medesimi livelli di potenza: si parte da 181 CV per arrivare a 215 CV nelle varianti più pimpanti. Scelta obbligata per il pacco batteria: proposto solo nel taglio da 54,2 kWh, che dovrebbe permettere circa 400 km di autonomia. Dopo la première ufficiale del prossimo 24 aprile, la Mini Aceman dovrebbe arrivare negli showroom prima della fine dell'anno, a prezzi ancora da definire.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/03/2024