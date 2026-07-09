MINI Cooper Oxford Edition, Union Jack ovunque: omaggio alle origini del marchio

La MINI è un modello iconico e presenta uno stretto legame con Oxford, nel Regno Unito. La MINI ''classica'' fu prodotta per la prima volta qui nel 1959 e, dal 2001, il Gruppo BMW produce la MINI ''moderna'' nello stesso stabilimento. Non poteva quindi che essere scelto il Regno Unito per presentare la nuova MINI Cooper Oxford Edition, un'edizione speciale con cui la casa automobilistica celebra il suo legame con il Regno Unito. Modello che si caratterizza per la presenza dell'Union Jack in una serie di dettagli di design del modello a 3 porte.

Il debutto pubblico si è tenuto a Goodwood Festival of Speed 2026, mentre disponibilità e prezzi ancora non sono stati comunicati.

MINI Cooper Oxford Edition, vista laterale

Un modello speciale che celebra la tradizione di MINI

La MINI è nata dalla visione creativa di Sir Alec Issigonis e ben presto divenne un'icona di stile. L'attuale generazione è l'ultima evoluzione della visione originale di Issigonis. Lo stabilimento MINI di Oxford occupa un posto centrale nella storia e nell'identità del marchio MINI. La nuova MINI Cooper Oxford Edition vuole quindi celebrare i 25 anni della MINI moderna prodotta all'interno dello stabilimento inglese. MINI si è sempre impegnata a creare qualcosa di personale e infatti nel tempo sono arrivate diverse serie speciali.

MINI Cooper Oxford Edition, vista posteriore

MINI Cooper Oxford Edition, ecco com'è fatta

Questa edizione speciale si riconosce per la presenza dell'Union Jack sul tetto. La striscia centrale rossa e bianca della bandiera inglese percorre poi l'intera carrozzeria che è disponibile nelle colorazioni Chili Red, Indigo Sunset Blue e Blazing Blue. Ci sono poi a contrasto le calotte degli specchietti retrovisori di colore bianco. Gli esterni sono ulteriormente impreziositi dai cerchi bicolore Slide Spoke da 18 pollici.

Salendo a bordo, il tema della Union Jack continua anche negli interni. La bandiera inglese è infatti riproposta come fondo dell'infotainment. Inoltre, la bandiera stampata con effetto testurizzato la possiamo trovare sul volante in posizione ore 6. Pure i tappetini presentano una Union Jack. Questo modello può contare anche su battitacco esclusivi.

MINI Cooper Oxford Edition, interni

Curiosità, MINI ha introdotto una serie di prodotti lifestyle che riprendono le caratteristiche di design della MINI Cooper Oxford Edition. La Oxford Capsule porta lo stile dell'edizione speciale in oggetti essenziali per tutti i giorni, come la borsa da viaggio MINI, le t-shirt, un cappellino, adesivi MINI Oxford e il classico ombrello-bastone MINI.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026