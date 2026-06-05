MINI Icon Drops: otto edizioni speciali vendute come le sneaker

MINI lancia il programma Icon Drops: 8 edizioni speciali della Cooper e della JCW presentate una alla volta tra il 2026 e il 2027.

MINI ha deciso di attingere alla cultura delle sneaker per vendere le sue edizioni speciali. È quello che prevede il programma MINI Icon Drops con il lancio di otto versioni speciali della Cooper e della JCW. Il lancio avverrà tra il 2026 e marzo 2027, con un modello alla volta, ognuna con la propria data, il proprio teaser e il proprio momento di attenzione esclusiva.

L'idea si ispira alla cultura dei drop dei brand streetwear e delle sneaker più ambite per cui invece di mettere tutto in vendita contemporaneamente, ogni edizione viene annunciata con anticipo, lanciata in un momento preciso e disponibile in quantità limitata. Un meccanismo che genera attesa, crea un senso di esclusività e trasforma l'acquisto in un evento.

Il programma è stato sviluppato con l'agenzia creativa Goodby Silverstein & Partners e lanciato con un film promozionale che va in una direzione diversa da quella delle presentazioni tradizionali delle auto. Non ci sono strade panoramiche, nessuna ripresa in movimento e nessuna immagine principale (hero shot) dell'auto. Ogni edizione viene presentata attraverso la sola silhouette inconfondibile della MINI, costruita interamente con le texture, i materiali e i dettagli di design che caratterizzano ciascun modello.

Le tre edizioni già svelate

MINI Red Line Edition

Tre delle otto edizioni sono già state presentate. La MINI Red Line Edition, basata sulla Cooper S 4 porte, si distingue per la carrozzeria Legend Grey Metallic (tinta solitamente riservata ai modelli JCW) abbinata a una striscia Chili Red. Il pacchetto JCW Style include cerchi da 17” con JCW Floating Center Caps, freni sportivi JCW, kit aerodinamico, volante JCW con paddle del cambio e trasmissione sportiva JCW di serie. I sedili sportivi sono rivestiti in Vescin nero e rosso. Il prezzo di partenza negli USA è di 43.365 dollari.

MINI Paul Smith Edition, vista dall'alto

La MINI Paul Smith Edition è disponibile su Cooper 2 porte, 4 porte e Cabrio ed è il capitolo più recente di una collaborazione tra i due marchi britannici che dura dal 1998. La versione di quest’anno si riconosce esternamente per le righe multicolore, il tetto nero con Shadow Stripes, la finitura Black Blue sul Blackband e i coprispecchi Nottingham Green. È disponibile in tre tinte esclusive: Statement Grey, Inspired White e Midnight Black Metallic. L'abitacolo presenta rivestimenti in Nightshade Blue con motivo a righe, volante con accento Paul Smith, dettagli disegnati a mano sui tappetini e tre foto di sfondo esclusive preinstallate in Personal Mode sul display. I prezzi partono da 35.000 dollari per la 2 porte, 36.000 per la 4 porte e 40.100 per la Cabrio.

MINI 1965 Victory Edition

La MINI 1965 Victory Edition, basata sulla JCW 2 porte, celebra la vittoria di Timo Mäkinen e Paul Easter al Rally di Montecarlo del 1965 a bordo della Cooper S numero 52. Il tetto e i coprispecchi bianchi esclusivi, le strisce sportive sul cofano, il tetto e il portellone, lo sticker storico sul montante C con riferimento al numero di targa della Cooper S del 1965 e i dettagli sul volante JCW rendono omaggio a quella doppietta storica. Il prezzo negli USA è di 46.220 dollari.

Le edizioni ancora segrete

Delle restanti cinque al momento non si sa nulla, così come previsto dal programma MINI Icon Drops. Dal calendario pubblicato da MINI si sa solo quando arriveranno: una a luglio, una ad agosto, due a ottobre e l'ultima a marzo 2027. Le silhouette pubblicate nei teaser suggeriscono interni bicolore con accenti dorati, una versione avvolta in una bandiera britannica e una dalle tinte scure e laccate.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 05/06/2026