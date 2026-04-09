Mini Red Line Edition: i dettagli JCW la rendono esclusiva e senza compromessi

La nuova Mini Red Line Edition 2026 nasce sulla base della Mini Cooper S 4 porte e punta tutto sull’esclusività (leggi prova di Mini Countryman S All4).

Mini Red Line Edition: allestimento sportivo per la compatta con motore da 204 CV e 300 Nm

Design esclusivo e dettagli sportivi

La carrozzeria sfoggia la tinta Legend Grey Metallic, tipica delle versioni JCW, abbinata a dettagli Chili Red e cerchi neri da 17 pollici con freni sportivi dedicati. Il pacchetto estetico include elementi aerodinamici come spoiler posteriore e diffusore, oltre a badge specifici.

Mini Red Line Edition: ispirata ai modelli sportivi John Cooper Works

Tra gli elementi distintivi:

Stickers JCW

Cinghia di traino sportiva

Badge Red Line dedicato

Mini Red Line Edition: l'abitacolo con finiture pregiate e accenti rossi

Interni ricchi e tecnologia avanzata

L’abitacolo riprende il tema sportivo con sedili Vescin neri e inserti rossi. A questi si aggiungono poggiatesta specifici e un volante JCW. La dotazione parte dall’allestimento Iconic, arricchito da numerosi optional. Tra questi spiccano sedili riscaldabili, climatizzatore bizona e touchscreen da 9,4 pollici. Non mancano navigazione con realtà aumentata, ricarica wireless e impianto audio premium Harman Kardon.

Mini Red Line Edition: design esclusivo e piacere di guida

Motore e prestazioni

Sotto il cofano, la Mini (guarda la homepage di Mini Italia) monta un quattro cilindri turbo 2.0 da 204 CV e 300 Nm, abbinato a cambio doppia frizione a sette rapporti, la velocità massima arriva a 241 km/h. A voi piace questa versione della compatta Mini? Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/04/2026