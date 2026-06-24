Questa MINI Cooper D è da record: raggiunge 1 milione di km e continua a viaggiare

100.000 km in un'auto sono pochi o troppi? E 200.000? Briciole perché c'è una MINI Cooper D che ha saputo andare ben oltre. Alcune persone, quando comprano un'auto, si preoccupano di percorrere troppi chilometri. Peter Kirchoff non è certamente tra queste. In 12 anni a bordo della sua MINI Cooper D ha percorso la bellezza di ben un milione di km. Un risultato da record, oltre che incredibile, ottenuto con il motore originale e un consumo medio di 2,95 l/100 km. Il 20 giugno del 2026 è stata tagliato questo traguardo e per l'occasione, Peter Kirchoff ha scelto di recarsi presso lo stabilimento di Oxford dove la sua auto era stata costruita.

MINI Cooper D

Un lungo viaggio

Alla MINI è stato dato un nome fin dall’inizio: Nemo. In questi ultimi 12 anni, Kirchoff con la sua MINI ha attraversato ben 25 Paesi, annottando meticolosamente ogni km percorso nell'ambito di quello che il proprietario della Cooper D ha chiamato Project One M. All'interno del profilo Facebook di Kirchoff si trova tutto: i dati di guida sono stati infatti documentati, analizzati e condivisi con continuità e trasparenza. Non si è trattato semplicemente di guidare molto, ma di una sorta di un vero e proprio progetto scientifico.

E adesso? Il viaggio continua. Completare il Project One M rappresenta l'inizio del One Million Miles Project. In pratica, si punterà al traguardo del milione di miglia, cioè 1,6 milioni di km. Questo risultato rappresenta anche un'ottima pubblicità per il motore diesel B47 di BMW che ha saputo dimostrare una grande affidabilità.

MINI Cooper D

Kirchoff ha configurato l'auto personalmente e afferma di non aver mai avuto dubbi sulla scelta di un'altra marca. Da appassionato di MINI di lunga data, desiderava un'auto in grado di affrontare lunghe distanze pur mantenendo un piacere di guida.

E se Nemo non dovesse farcela?

Un milione di km sono davvero tanti. Kirchoff punta ancora più in alto ma se l'auto iniziasse a mostrare segni di cedimento? Le idee sono già ben chiare, così come il prossimo acquisto. Al posto della MINI Cooper D arriverebbe una MINI Aceman JCW E.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/06/2026