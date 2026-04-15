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MINI x Vagabund: le Countryman diventano palchi audio su ruote

Avatar di Filippo Vendrame, il 15/04/26

36 minuti fa - Le nuove MINI x Vagabund combinano design, tecnologia e musica

Assetto rialzato, look personalizzato e un sistema audio esterno trasformano l’auto in un vero palco mobile

MINI x Vagabund sono due esemplari unici basati sulla MINI Countryman S ALL4, frutto della collaborazione tra la casa automobilistica e lo studio di design austriaco Vagabund. Per realizzare queste vetture, lo studio di design si è ispirato alla musica e alla cultura dei festival. Il risultato di questo lavoro sono due modelli che presentano personalizzazioni davvero uniche, tanto che una delle due vetture sarà presentata per la prima volta al pubblico in occasione al Salone di Pechino che prenderà il via alla fine del mese di aprile.

Due esemplari davvero molto speciali

Il primo modello presenta una carrozzeria in Melting Silver che si distingue per dettagli esterni nelle tonalità sabbia e bianco. Il secondo, invece, si riconosce, per la tinta Midnight Black. Per il resto, la personalizzazione estetica di queste due particolari one-off è del tutto simile. I passaruota sono stati ridisegnati e insieme alle modifiche presenti su paraurti e calandra, è stato possibile accentuare il carattere off-road della MINI Countryman. Inoltre, l'assetto è stato rialzato e troviamo pure cerchi da 20 pollici dotati di copricerchi stampati in 3D con design volutamente chiuso.

Le vetture MINI x Vagabund adottano pure un portapacchi composto da tre piastre in alluminio tagliate al laser e piegate, completate da una rete in acciaio inox integrata come superficie aperta.

Le auto diventano un impianto audio

Ma veniamo alla caratterizzazione più particolare di queste due one-off. I finestrini posteriori sono stati rimossi e al loro posto troviamo un impianto audio progettato appositamente per la diffusione del suono all’aperto. L'alloggiamento per gli altoparlanti è realizzato in granito polimerico fuso, un materiale che secondo MINI offre le condizioni ideali per una riproduzione sonora precisa e priva di distorsioni. La dotazione audio include pure Tweeter e altoparlanti mid-range integrati direttamente nella carrozzeria. Inoltre, sono pure presenti ulteriori subwoofer nella parte posteriore.

Insomma, ogni vettura funziona come un sistema audio indipendente ma possono lavorare insieme per creare una sorta di palco mobile per offrire un'esperienza sonora di altissimo livello. Curiosità, su di un lato del veicolo troviamo un Walkman integrato in un alloggiamento stampato in 3D, un dettaglio che richiama il modo con cui si ascoltava la musica tanti anni fa.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/04/2026
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Listino Mini Countryman
AllestimentoCV / KwPrezzo
Countryman C Classic 170 / 12535.100 €
Countryman C Essential 170 / 12535.100 €
Countryman C Favoured 170 / 12537.100 €
Countryman D Essential 163 / 12038.100 €
Countryman D Classic 163 / 12038.100 €
Countryman E Classic - / -38.700 €
Countryman E Essential - / -38.700 €
Countryman C JCW 170 / 12539.100 €
Countryman D Favoured 163 / 12040.100 €
Countryman E Favoured - / -40.700 €
Countryman S All4 Classic 218 / 16041.100 €
Countryman S All4 Essential 218 / 16041.100 €
Countryman D JCW 163 / 12042.100 €
Countryman E JCW - / -42.700 €
Countryman S All4 Favoured 218 / 16043.100 €
Countryman SE All4 Essential - / -44.900 €
Countryman SE All4 Classic - / -44.900 €
Countryman S All4 JCW 218 / 16045.100 €
Countryman SE All4 Favoured - / -46.900 €
Countryman SE All4 JCW - / -48.900 €
Countryman John Cooper Works All4 300 / 22151.200 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mini Countryman visita la pagina della scheda di listino.

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