Novità auto

MINI svela una John Cooper Works Cabrio unica su misura

Avatar di Filippo Vendrame, il 10/04/26

2 ore fa - Il progetto è stato voluto da un cliente americano

Design bicolore, badge dedicati e dettagli su misura rendono questa vettura un progetto davvero speciale

Non sempre gli esemplari unici devono essere per forza delle  hypercar o comunque delle vetture speciali. La dimostrazione arriva da MINI che ha realizzato una John Cooper Works Cabrio davvero unica nel suo genere per un cliente americano, un appassionato del marchio che ha voluto fortemente questo progetto. Il risultato è un'esclusiva one-off alla cui personalizzazione ha partecipato attivamente il cliente, collaborando a stretto contatto con il team della casa automobilistica.

MINI John Cooper Works Cabrio

Dettagli unici

Questa speciale MINI John Cooper Works Cabrio si riconosce innanzitutto per la sua livrea che combina le colorazioni nero e verde metallizzato. La carrozzeria è stata verniciata a mano e si caratterizza per una scelta di design in cui i lati sinistro e destro presentano colori invertiti. Non mancano nemmeno cerchi in lega dedicati e delle alette aerodinamiche davanti alle ruote su entrambi gli assi. La vettura dispone poi di specchietti retrovisori bicolore bianchi e neri, badge dedicati ''MINI.01'' e una capote nera con una grafica della Union Jack.

La personalizzazione riguarda anche l'abitacolo dove oltre 50 elementi presentano la stessa tinta verde metallizzato degli esterni. Sono presenti sulla plancia, console centrale, battitacco, pannelli delle portiere e sulle griglie degli altoparlanti dell'impianto audio Harmon Kardon. Troviamo poi anche i badge ''MINI.01' sul volante, sui tappetini e sul quadro strumenti. La meccanica non cambia e quindi troviamo sempre il motore 4 cilindri di 2 litri turbo da oltre 230 CV.

MINI John Cooper Works Cabrio

Non si sa quanto il proprietario abbia dovuto pagare, oltre al prezzo di una normale John Cooper Works Cabrio, per realizzare questo esemplare speciale. Possiamo comunque immaginare che si tratti di una cifra alla portata di pochi. Kate Alini, Responsabile Marketing, Prodotto e Strategia di MINI USA, ha evidenziato che questo progetto ha offerto l'opportunità di esplorare la possibilità di creare una MINI unica e personalizzata, pensata appositamente per soddisfare le preferenze del cliente. Arriveranno altri esemplari unici in futuro?

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/04/2026
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Listino Mini Mini Cabrio
AllestimentoCV / KwPrezzo
Mini Cabrio C Classic 163 / 12032.900 €
Mini Cabrio C Favoured 163 / 12034.150 €
Mini Cabrio S Classic 204 / 15035.900 €
Mini Cabrio C JCW 163 / 12035.950 €
Mini Cabrio S Favoured 204 / 15037.150 €
Mini Cabrio S JCW 204 / 15038.950 €
Mini Cabrio John Cooper Works 231 / 17043.900 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mini Mini Cabrio visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mini Mini Cabrio
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