Dopo la M3 elettrica ecco la wagon: il designer la immagina così. Ed è un gran bel vedere

Neanche il tempo di mostrare al mondo l’ultimo capolavoro griffato BMW Motorsport, la M Concept Neue Klasse (guarda la nuova BMW M3 elettrica), che i digital artist di mezzo mondo si sono sbizzarriti sulla versione station wagon.

Dalla berlina alla wagon il passo è breve

Uno fra i più accreditati per i suoi progetti altamente realistici e potenzialmente vicini al progetto finale è Sugardesign_1 che ha realizzato un convincente prototipo digitale ribattezzato M Neue Klasse Touring. L'elaborazione immagina una versione con carrozzeria allungata della nuova concept car tedesca, seguendo una tradizione consolidata per il marchio bavarese, che già oggi propone le varianti Sedan e Touring della M3.

BMW M Neue Klasse Touring: il rendering di Sugardesign_1 per una M3 elettrica SW

Un design fedele alla Neue Klasse

Il rendering mantiene gran parte delle caratteristiche del modello originale, reinterpretandole in chiave station wagon (guarda il profilo Instagram di Sugardesign_1). La principale novità interessa la linea del tetto, più estesa verso il posteriore, abbinata a lamierati e superfici vetrate più grandi e a un portellone con relativo bagagliaio di maggiori dimensioni, per migliorare la capacità di carico.

La base stilistica resta quella della nuova berlina elettrica, con dettagli distintivi come i paraurti dedicati, la doppia firma luminosa a LED, la griglia a doppio rene dalle dimensioni compatte e lo spoiler posteriore sdoppiato. Il rendering conserva inoltre le minigonne laterali, le maniglie a scomparsa, il cofano anteriore ventilato e i cerchi dal design specifico.

BMW M Neue Klasse Touring: una wagon a batterie con prestazioni mozzafiato

Fino a 1.000 CV per la futura M3 elettrica

BMW non si è sbilanciata sulla potenza, ma secondo le indiscrezioni, la prossima M3 a batteria, che adotta una configurazione con 4 motori elettrici e tecnologia eDrive di nuova generazione, potrebbe raggiungere valori compresi tra 700 e 1.000 CV, circa 515 e 736 kW.

La futura berlina sportiva, che potrebbe chiamarsi i3 M, nascerà sulla piattaforma Neue Klasse di sesta generazione, con architettura a 800 volt e supporto alla ricarica ultrarapida. Il debutto ufficiale dovrebbe avvenire nel 2027, con una presentazione ufficiale nei mesi precedenti, confermando la volontà del costruttore tedesco di proseguire anche nell'era elettrica la tradizione delle sue supercar ad alte prestazioni, ma adatte alla guida di tutti i giorni. Voi cosa ne pensate di una variante station wagon della prossima M elettrica di Monaco? Fatecelo sapere.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/06/2026