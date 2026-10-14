BMW iX1, in arrivo la seconda generazione? In pista il prototipo che non somiglia più alla X1

Un prototipo camuffato della prossima BMW iX1 è stato fotografato mentre girava al Nürburgring. Le immagini mostrano un’auto che somiglia molto a una iX3 rimpicciolita. La somiglianza non è, ovviamente, casuale e non riguarda soltanto l’estetica.

Come sta cambiando la iX1

Sotto le pellicole mimetiche si intravede il nuovo frontale, quello inaugurato con la iX3. La calandra a doppio rene smette di occupare mezzo muso e si riduce a una forma più sottile, inserita in un disegno molto più pulito. Il prototipo prende le distanze dal linguaggio stilistico ereditato dai modelli a combustione.

Il cambiamento più profondo, però, non si vede. La nuova iX1 nascerebbe sulla piattaforma Neue Klasse, sviluppata esclusivamente per i modelli elettrici, abbandonando quella che oggi condivide con la X1 a benzina. Sarebbe il motivo per cui BMW sta bruciando le tappe: la iX1 attuale è arrivata nel 2022 e a questo punto del ciclo toccherebbe il consueto aggiornamento di metà carriera, che verrebbe invece saltato per passare direttamente alla seconda generazione. Un’auto costruita attorno alle batterie non si ottiene ritoccando quella precedente, e il cambio di architettura dovrebbe portare passi avanti su autonomia, efficienza e velocità di ricarica.

Quanti, non è dato sapere. Capacità della batteria e potenza non sono state comunicate, e l’unico metro disponibile resta la iX1 di oggi, che con la eDrive20 dichiara fino a 512 chilometri nel ciclo WLTP e scende a 417 con la xDrive30 a trazione integrale. Le prime anticipazioni, quelle circolate la scorsa primavera, parlavano invece di un aggiornamento costruito sulla piattaforma attuale. BMW, per il momento, non ha confermato né l’una né l’altra ipotesi. L’abitacolo passerà alla configurazione Neue Klasse, con più tecnologia, più software e più schermi digitali. Su quelle vetture la dotazione comprende uno schermo centrale da 17,9 pollici, un volante ridisegnato e l’head-up display tridimensionale che occupa l’intera base del parabrezza.

Quando la vedremo, e dove

Una data non c’è. Si sa che il modello rientra nei quaranta fra vetture nuove e aggiornate che BMW conta di portare sul mercato entro il 2027, e che al Capital Market Day del 29 settembre la casa ha annunciato per il 2028 un’altra elettrica Neue Klasse, più piccola e d’ingresso, che dovrebbe chiamarsi i1 ed essere la berlina sorella della iX1.

FONTE: Electrek

VEDI ANCHE

Tags