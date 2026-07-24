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Nuova BMW X5: interni, tecnologia e park assistant nel video ufficiale

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3 ore fa - Nuova BMW X5: interni, tecnologia e park assistant nel video ufficiale

Scopri le novità della nuova BMW X5: dal tetto panoramico ai supporti magnetici per smartphone, fino al parcheggio autonomo
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Quando si parla di un SUV premium di riferimento come la nuova BMW X5, la ricetta del marchio bavarese punta da sempre a bilanciare dinamica di guida, spazio e contenuti tecnologici.

Nell'ultimo video ufficiale diffuso dalla Casa di Monaco, il focus si concentra in particolare sulle soluzioni concepite per la vita quotidiana e i viaggi in famiglia, mostrando come l'evoluzione del modello passi da una profonda digitalizzazione e da dettagli pratici ben studiati (Simply ehm... Clever?).

Abitacolo, spazio e intrattenimento a bordo

Salendo a bordo, il tetto panoramico in vetro apribile regala molta luce all'ambiente interno. L'organizzazione degli spazi è moderna e pensata per la massima vivibilità di tutti i passeggeri: per chi siede dietro, ad esempio, sono stati integrati i supporti magnetici per smartphone posizionati sul retro dei sedili anteriori. Una soluzione semplice ed efficace per fissare i dispositivi portatili e fruire di contenuti multimediali durante i trasferimenti più lunghi.

Comandi vocali intelligenti e Welcome Staging

La gestione dell'interfaccia di bordo si affida a un'evoluzione dell'assistente personale intelligente: tramite il comando vocale ti basta pronunciare ''Hey BMW'' per impostare la navigazione verso la destinazione desiderata senza distogliere l'attenzione dalla strada. Quando ti avvicini all'auto, invece, si attiva la funzione Welcome Staging, un'accoglienza luminosa personalizzata che ti accoglie ancora prima di aprire la portiera.

Parcheggio autonomo con Parking Assistant Professional

Un'altra novità centrale sul piano dei sistemi ADAS e del comfort di manovra è il BMW Parking Assistant Professional. Il dispositivo ti consente di gestire le fasi di parcheggio anche da remoto direttamente dallo smartphone, senza dover rimanere seduto al posto di guida. Un aiuto concreto quando ti trovi ad affrontare stalli particolarmente stretti o spazi di manovra ridotti nei parcheggi sotterranei. La demo dei vari dispositivi nel video qui sopra.

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Listino BMW X5
AllestimentoCV / KwPrezzo
X5 xDrive 30d 48V 298 / 21987.000 €
X5 xDrive40i 48V 381 / 28089.000 €
X5 xDrive 40d 48V 352 / 25991.000 €
X5 xDrive 30d 48V MSport 298 / 21991.400 €
X5 xDrive40i 48V MSport 381 / 28093.400 €
X5 xDrive 30d 48V MSport Pro 298 / 21994.870 €
X5 xDrive 40d 48V MSport 352 / 25995.400 €
X5 xDrive50e 286 / 21095.500 €
X5 xDrive40i 48V MSport Pro 381 / 28096.870 €
X5 xDrive 40d 48V MSport Pro 352 / 25998.870 €
X5 xDrive50e MSport 286 / 21099.200 €
X5 xDrive50e MSport Pro 286 / 210102.270 €
X5 M60i MSport Pro 530 / 390119.200 €
X5 M Competition 625 / 460160.000 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW X5 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW X5
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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