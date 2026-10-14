BMW X5, arrivano le nuove ibride plug-in e la iX5 elettrica: prezzi e caratteristiche

La gamma italiana della BMW X5 (guarda nuova BMW X5) si amplia con tre inedite proposte: le plug-in hybrid 50e e M60e e la iX5 60 completamente elettrica.

BMW X5, tre nuove motorizzazioni elettrificate

Il SUV è già disponibile con le versioni benzina e diesel mild hybrid 40i e 40d, ma ora offre ulteriori soluzioni per rispondere a esigenze di mobilità differenti. I prezzi delle ibride plug-in vanno da 99.700 a 126.000 euro, mentre la iX5 elettrica è proposta da 99.700 a 106.200 euro. La gamma comprende anche la 40d diesel da 313 CV e la 40i a benzina da 400 CV, entrambe mild hybrid. In una fascia compresa tra 97.300 e 99.700 euro, inoltre, si può scegliere tra benzina, plug-in hybrid ed elettrico.

Nuova BMW X5: debuttano le motorizzazioni plug-in hybrid e 100% elettrica

X5 PHEV, fino a 612 CV e oltre 100 km in elettrico

Le nuove ibride ricaricabili adottano un powertrain a benzina con sei cilindri 3.0 litri. La X5 xDrive50e sviluppa 489 CV, percorre da 93 a 106 km in modalità elettrica e dichiara consumi medi di 5,2-5,8 l/100 km. La X5 xDrive M60e raggiunge invece 612 CV, con un'autonomia a zero emissioni di 90-99 km e consumi di 5,7-6,2 l/100 km. Entrambe integrano un motore elettrico da 197 CV nel cambio Steptronic a otto rapporti. La batteria da 29,5 kWh consente di superare i 100 km di autonomia dichiarata ed è ricaricabile in corrente alternata fino a 11 kW. Per una ricarica completa occorrono 2 ore e 45 minuti.

Nuova BMW X5: la PHEV e l'elettrica partono entrambe da 99.700 euro

BMW iX5, batteria da 141 kWh e ricarica rapida

La iX5 segna un debutto assoluto nella gamma del SUV tedesco. Adotta la tecnologia Gen6 a 800 Volt su una versione aggiornata della piattaforma CLAR, senza utilizzare l'architettura Neue Klasse. La batteria da 141 kWh netti permette di dichiarare un'autonomia WLTP compresa tra 724 e 850 km.

I due motori elettrici erogano complessivamente 578 CV e 805 Nm, mentre la ricarica fino a 460 kW permette di passare dal 10 all'80% in 23 minuti. La velocità massima è limitata a 210 km/h; lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,6 secondi.

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