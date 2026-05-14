Bentley tra lusso e social: Bentayga Chalet Edition è creata con l’influencer che ama le montagne

Un modello che si ispira alle montagne e ai social media, nato dalla collaborazione con Gstaad Guy, tra dettagli esclusivi e finiture artigianali

Sembra che a Bentley (guarda la homepage di Bentley) sia scappata un po’ di mano la questione dei modelli limited edition, Per carità, nulla da obiettare, ma l’ultima collaborazione pare essere più figlia dei social che di una vera intenzione di creare qualcosa di esclusivo, come i suoi facoltosi ed elitari clienti meriterebbero. Detto ciò – non ce ne voglia la storica casa anglosassone – vediamo di cosa si tratta.

Bentley Bentayga Chalet Edition: il SUV di lusso si ispira alle montagne

Collaborazione social per il SUV inglese

La nuova Bentayga Chalet Edition nasce dalla collaborazione tra il reparto Mulliner e l’influencer Gstaad Guy, volto noto su internet grazie a 1,7 milioni di follower su Instagram e altri 1,3 milioni su TikTok, che Bentley definisce ''celebre personalità dei social media''.

Inoltre, che vanta ''una delle più alte concentrazioni di individui con un patrimonio netto elevatissimo in un unico pubblico''. Inquadrato il personaggio, torniamo al SUV. La limited edition prende forma sulla base della Bentayga EWB, variante a passo lungo del celebre SUV britannico (guarda un’altra Bentayga a tiratura limitata).

Secondo la casa inglese, il progetto vuole rappresentare la “perfetta compagna alpina”, unendo artigianalità, lifestyle e dettagli esclusivi in un modello dedicato al mondo del lusso.

Bentley Bentayga Chalet Edition: abitacolo esclusivo con finiture in legno e incisioni laser

Dettagli esclusivi e finiture artigianali

La vettura adotta una verniciatura Tudor Grey realizzata con oltre 60 ore di lavorazione. Sul tetto anche il portasci dedicato. Nell’abitacolo a quattro posti spiccano inserti in legno Liquid Amber, una decorazione della cabina alpina incisa al laser sulla plancia e finiture in Tweed su portiere e console. Il badge Chalet Edition, i battitacco dedicati e il motivo floreale ricamato sui poggiatesta rafforzano il carattere esclusivo del modello. Bentley ha inoltre sviluppato speciali luci di benvenuto animate per sottolineare l’identità della vettura.

Bentley Bentayga Chalet Edition: modello nato dalla collaborazione con l'influencer Gstaad Guy

Prestazioni della Bentayga EWB

Nonostante il focus sulla collaborazione con l’influencer, la Bentayga EWB mantiene prestazioni di alto livello. Il motore V8 biturbo 4.0 litri eroga 550 CV e 770 Nm di coppia, abbinati a cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in poco più di 4,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 290 km/h.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/05/2026