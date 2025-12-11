Audi cede Italdesign a studio USA specializzato in progettazione con l'AI

Chi magari non conosce Italdesign di nome, sicuramente la conosce di vista. Perché se dici DeLorean, Lotus Esprit, Volkswagen Golf prima serie, stai già parlando di pezzi di storia usciti da Torino, dalla matita di Giorgetto Giugiaro, uno che nel 1968 fondò Italdesign e da lì in poi contribuì a riscrivere il vocabolario del design automobilistico. Ora, quella stessa Italdesign cambia di nuovo padrone.

Il Gruppo Volkswagen – nello specifico Audi, che ne detiene il controllo dal 2010 – ha deciso di passare la mano. Giugiaro aveva già salutato nel 2015 per dedicarsi a una nuova avventura con il figlio, GFG Style. Questa volta a subentrare è UST, realtà californiana specializzata in progettazione automotive spinta dall'intelligenza artificiale, software-defined vehicles e tutti quei paroloni che oggi fanno brillare gli occhi agli investitori.

Anche la mitica DeLorean DMC12 porta la firma di Giugiaro/Italdesign

Perché proprio loro? Perché il mondo dell’auto sta diventando sempre più digitale, e per Italdesign l’arrivo di UST significa un’occasione: ampliare il raggio d’azione, affiancare al design “classico” una parte software fatta in casa, e arrivare a proporre ai costruttori progetti completi chiavi in mano, hardware e software.

Lo racconta l’amministratore delegato Antonio Casu, che non si limita all’auto: vede applicazioni anche in altri settori. Dal canto suo, il CEO di UST Krishna Sudheendra sogna di portare nuove competenze e – soprattutto – una rete globale da 30.000 dipendenti sparsi in 30 Paesi. Tradotto: una spinta che potrebbe far crescere Italdesign oltre i suoi confini tradizionali.

Lotus Esprit, un'altra creazione Italdesign

A dire il vero il terreno era già stato preparato: l’anno scorso Italdesign aveva aperto la sua sede USA nell’area di Detroit. I dettagli economici dell'attuale cambio di leadership? Roba riservata. Ma una cosa è certa: Lamborghini, che pure fa parte dell’impero Audi, mantiene la sua quota. Significa che i rapporti non si interrompono e i progetti continueranno a passare da Torino.

E non perché Italdesign fosse un peso, anzi. Mentre altre realtà del Gruppo VW stringono la cinghia, Italdesign va come un treno: 1.300 dipendenti, ricavi record da 332 milioni di euro lo scorso anno.

Italdesign Zerouno

Oltre ai concept e ai modelli per marchi di mezzo mondo, da qualche tempo si diverte anche a produrre piccole serie con il proprio nome, come la Zerouno su base Audi R8.

Un passaggio di consegne importante, quindi. Non un addio, ma un cambio di passo. Un'Italdesign che resta italiana nell’anima, ma che si prepara a parlare sempre più in… linguaggio macchina.

11/12/2025