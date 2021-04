UNITI SI VINCE Non solo motorsport. Williams oggi è un player tecnologico che, pur muovendosi dietro le quinte, del mercato auto del futuro - se in collaborazione con altri brand dal know-how altrettanto robusto - rappresenta un potenziale protagonista. Italdesign e Williams Advanced Engineering (WAE) annunciano la loro nuova partnership: obiettivo, quella di fornire una soluzione chiavi in mano per il settore degli electric vehicle fascia alta e - ovviamente - high performance. SUV, ma anche berline e Granturismo. EVX il nome in codice della missione. Il video sotto spiega tutto.

FORMA E FUNZIONE Punto di partenza è l'innovativa architettura EV di WAE, una piattaforma che si differenzia dalle altre oggi in commercio sostalziamente perché integra l'involucro stesso della batteria nella struttura portante del corpo vettura. Al telaio Williams, il team di ingegneria di Italdesign aggiunge sistemi di sicurezza e dispositivi user experience: a quel punto, la piattaforma modulare conto terzi è pronta all'uso, e soprattutto, alla personalizzazione da parte degli stilisti di Italdesign, che modelleranno il veicolo finale per soddisfare le esigenze del marchio in termini di posizionamento. Prime applicazioni pratiche? Non prima del 2023-2024. Ma ci sarà da strabuzzarsi gli occhi.

QUOTA MILLE Piattaforma EVX costruita con materiali compositi riciclati, quindi altamente rigida in termini torsionali, in grado soprattutto di supportare powertrain a trazione posteriore o integrale fino 1.000 kW di potenza e batterie da 104 kWh-120 kWh di energia. La flessibilità all'interno del design del modulo consentirà in futuro l'espansione del pacchetto fino a 160 kWh, per una potenziale autonomia di 1.000 km. D'altra parte, Williams di auto elettriche si intende: è stato il fornitore originale di batterie per l'intera griglia delle vetture del Campionato del Mondo di Formula E nel 2014, e lo sarà di nuovo nella stagione 2022-23.