Renault R4 E-Tech Plein Sud: prova, autonomia e prezzo

La Renault R4 E-Tech Electric Techno Plein Sud è la versione con tetto apribile in tela della R4 elettrica. Costa 36.040 euro, 1.800 in più della Techno standard (34.240 euro), ha un motore da 150 CV, una batteria da 52 kWh e dichiara 392 km di autonomia WLTP, circa 250 km reali in autostrada a 130 km/h. L'ho provata: è comoda, silenziosa e divertente da guidare, ma l'infotainment ha ancora qualche bug e il prezzo è il suo vero difetto.

Delle tre sorelle elettriche di Renault, la R4 è forse quella che a colpo d'occhio ricorda meno la sua antesignana. Il terzo finestrino a forma di trapezio è un tratto inconfondibile della Renault 4 nata negli anni 50, ma la nuova R4 elettrica è meno riconoscibile rispetto a R5 e Twingo.

In realtà il legame con la sua storia è fatto di dettagli, come la bellissima mascherina luminosa che ricorda quella della vecchia Renault 4 e che mi soffermo a guardare, riflessa sull'auto che mi precede, a ogni sosta al semaforo.

Delle tre sorelle sviluppate sulla stessa piattaforma AmpR Small, la R4 è la più grande: è lunga 416 centimetri e ha un passo lungo (262 cm) come quello di nonna R4. Le proporzioni sono quelle della nonna, anche se la pianta è più quadrata.

Renault R4 E-Tech Plein Sud

Davanti, il muso diritto con la mascherina luminosa sono il legame con la storia; in coda il legame è più fisico, con l'inclinazione del portellone, il taglio della portiera posteriore, le luci verticali e il finestrino a trapezio, richiami immediati al passato. Una rivisitazione in chiave modernissima, riuscita quanto quella di R5 e Twingo.

La R4 che sto provando è in allestimento Techno Plein Sud e ha un altro tratto distintivo preso dal passato: il tetto apribile in tela, che si apre per quasi un metro quadrato e scorre per 92 centimetri fino a scoprire anche i posti posteriori.

Renault R4 E-Tech Plein Sud

Bellissimo per me, che non sono un amante di cabrio e spider ma un vero fanatico dei tetti apribili. Lo apro appena mi metto al volante della R4 100% elettrica, e lo apro fino in fondo anche se il clima consiglierebbe di chiuderlo. La struttura in tela e i materiali compositi del telaio contengono l'aumento di peso in 18 chilogrammi. Apertura e chiusura, azionate da un pulsante o da un comando vocale, sono velocissime: 10 secondi.

Da chiuso il tetto isola perfettamente dall'esterno e anche in autostrada non produce alcun rumore fastidioso (Renault dichiara +4% di rumore a 130 km/h): sembra quasi un normale tetto in lamiera. Con il tetto in tela ad apertura totale Plein Sud la Renault R4 è una vera R4.

La differenza di prezzo con una Renault R4 E-Tech Electric Techno normale è di 1.800 euro: si passa da 34.240 a 36.040 euro. Tra gli optional, io risparmierei volentieri:

950 euro per scegliere un colore diverso dal Terracotta di serie (quello che sto guidando)

1.400 euro per la verniciatura bicolore

650 euro per l'impianto stereo Harman Kardon

450 euro per il portellone hands-free

All'interno il richiamo al passato è difficile da trovare, ma lo stile moderno ed essenziale mi piace. Dietro al volante c'è un display da 10,1 pollici che fa da quadro strumenti; al centro della plancia, un display da 10 pollici è dedicato all'infotainment, con Google Maps e Route Planner per pianificare il viaggio con le necessarie soste di ricarica.

Renault R4 E-Tech Plein Sud

Il collegamento wireless di Android Auto o Apple CarPlay al sistema di bordo si gestisce bene e facilmente. È un sistema facile da usare, con icone grandi e chiare, ma ha ancora qualche bug, gli stessi che ho riscontrato su Twingo: a volte non si accende, a volte si blocca, a volte è meglio resettarlo.

A bordo lo spazio non manca, nemmeno per chi siede dietro, e il bagagliaio è abbastanza capiente: 410 litri, di cui 44 sotto al piano di carico. La forma del portellone riprende quella della vecchia R4, con una soglia di carico bassa e comoda, a filo paraurti. Per caricare oggetti lunghi si può ripiegare in avanti anche lo schienale del passeggero anteriore.

Renault R4 E-Tech Plein Sud, interni

Peccato che, come sulla sorellina Twingo, le sedute posteriori non siano scorrevoli: avrebbero permesso più comfort per i passeggeri o più spazio per i bagagli.

Il comfort a bordo è notevole: la Renault R4 elettrica scorre via silenziosa anche in autostrada. In Renault hanno curato molto il comfort acustico per non togliere nulla al piacere del silenzio offerto dalla guida 100% elettrica, montando un parabrezza acustico e supporti efficaci per il motore e per isolare la batteria.

Oltre al silenzio, la R4 offre un concreto comfort di guida, a partire dalla fluidità e dalla prontezza del motore elettrico, che si può dosare scegliendo le modalità Eco, Comfort e Sport con il pulsante Multi Sense sulla razza destra del volante. Con le palette al volante si regola l'intensità della rigenerazione in frenata, fino alla modalità One Pedal, per me imbattibile nel traffico per comodità.

Il buon telaio, con sospensioni posteriori multilink, rende la guida sul misto davvero piacevole e divertente: la nuova generazione elettrica di Renault 4 dà grandi soddisfazioni anche se si affrontano le curve con il piede sportivo. Lo sterzo è ben calibrato nel peso e preciso, e mi piace usare la modalità One Pedal anche in questo frangente, per dosare con facilità l'ingresso in curva.

Renault R4 E-Tech Plein Sud

Il peso di 1.480 kg si sente, ma è ben bilanciato, e i 300 kg di batteria sono in basso, sotto al pianale, e tengono il baricentro vicino alla strada.

La R4 che sto provando monta il più brillante dei motori disponibili: l'elettrico da 150 cavalli (110 kW) con 245 Nm di coppia massima. Accelera da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e raggiunge i 150 km/h di velocità massima. Sarebbe interessante conoscere anche lo 0-50 km/h, come Renault dichiara per la più cittadina Twingo.

Il motore e il sistema a 400 V sono alimentati da una batteria agli ioni di litio da 52 kWh, che in corrente continua a 100 kW si ricarica dal 15 all'80% in 30 minuti. L'autonomia dichiarata nel ciclo combinato WLTP è di 392 chilometri.

Si può raggiungere in città o in statale, facendo solo un po' di attenzione a sfruttare bene la rigenerazione nei rallentamenti. Se ci si avventura in autostrada a 130 km/h, un dato più realistico è di circa 250 km.

Trovo che Renault, in questa operazione di resurrezione di modelli del passato, abbia fatto un lavoro egregio in ogni dettaglio. Le mie preferite sono Twingo, una cittadina perfetta venduta al giusto prezzo, e proprio la R4, perché trovo estremamente raffinati i dettagli che la legano al passato, oltre al fantastico tetto in tela della versione Plein Sud.

È molto confortevole e molto divertente da guidare, e mi piace dal momento in cui scodinzola quando mi avvicino sbloccando le portiere, fino a quando mi saluta bloccandole mentre mi allontano. Penso che i problemi di gioventù dell'infotainment verranno presto sistemati dai prossimi aggiornamenti OTA.

Rimane l'unico vero difetto, ed è nel prezzo: la R4 Plein Sud costa 14.940 euro in più di una Twingo Techno, il 70,8% in più, e non vedo un controvalore di prodotto che giustifichi la differenza. Peccato.

Techno Plein Sud, colore Terracotta Prezzo 36.040 euro (Techno standard: 34.240 euro) Piattaforma AmpR Small Dimensioni Lunghezza 416 cm, passo 262 cm Peso 1.480 kg (batteria circa 300 kg) Motore Elettrico, 150 CV (110 kW), 245 Nm Prestazioni 0-100 km/h in 8,2 secondi, velocità massima 150 km/h Batteria Ioni di litio, 52 kWh, sistema a 400 V Autonomia 392 km WLTP; circa 250 km reali in autostrada a 130 km/h Ricarica in corrente continua 15-80% in 30 minuti a 100 kW Bagagliaio 410 litri, di cui 44 sotto il piano di carico Tetto in tela Apertura di quasi 1 m², corsa di 92 cm, 10 secondi, +18 kg

Quanto costa la Renault R4 E-Tech Electric Plein Sud?

Costa 36.040 euro, 1.800 euro in più della Techno standard, che parte da 34.240 euro. Verniciatura bicolore (1.400 euro), colore diverso dal Terracotta (950 euro), impianto Harman Kardon (650 euro) e portellone hands-free (450 euro) sono optional.

Quanto è grande il tetto apribile della R4 Plein Sud?

Si apre per quasi un metro quadrato e scorre per 92 centimetri, scoprendo anche i posti posteriori. Si apre e si chiude in 10 secondi con un pulsante o con un comando vocale e aggiunge 18 kg di peso.

Il tetto in tela è rumoroso in autostrada?

No. Da chiuso isola bene dall'esterno e Renault dichiara solo +4% di rumore a 130 km/h rispetto a un tetto normale.

Qual è l'autonomia reale della Renault R4 elettrica?

L'autonomia WLTP dichiarata è di 392 km, raggiungibile in città o in statale. In autostrada a 130 km/h un dato realistico è di circa 250 km.

Quanto tempo serve per ricaricare la R4 elettrica?

In corrente continua a 100 kW la batteria da 52 kWh passa dal 15 all'80% in 30 minuti.

Quanto è capiente il bagagliaio della R4 elettrica?

Offre 410 litri, di cui 44 sotto al piano di carico. La soglia di carico è bassa e lo schienale del passeggero anteriore può essere ripiegato per gli oggetti lunghi.

Quanti cavalli ha la Renault R4 elettrica provata?

Il motore elettrico è da 150 CV (110 kW), con 245 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e arriva a 150 km/h.

La R4 elettrica è migliore della Twingo?

Dipende dalle esigenze. La R4 è più grande, più comoda e più divertente da guidare, ma costa 14.940 euro in più di una Twingo Techno (+70,8%), una differenza che secondo la mia prova il prodotto non giustifica.

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