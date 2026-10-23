Renault 4 E-Tech Electric si aggiorna: più autonomia e prezzi da 29.950 euro

Renault porta in Italia la nuova gamma della 4 E-Tech Electric con prezzi da 29.950 euro, più autonomia e dotazioni aggiornate

Dopo la presentazione in occasione del Salone di Parigi, Renault ha introdotto in Italia la nuova gamma della Renault 4 E-Tech Electric che porta alcune novità, anche tecniche. Con lo sbarco sul nostro mercato, possiamo pure scoprire i prezzi della nuova gamma del B-SUV elettrico francese. Prima di scoprire i listini, ricapitoliamo le principali novità.

Cresce l'autonomia

Renault ha migliorato l'autonomia grazie a una serie di ritocchi aerodinamici. La batteria da 40 kWh abbinata a un motore da 90 kW (120 CV), permette adesso un'autonomia WLTP fino a 310 km. Mentre la batteria da 52 kWh abbinata a un motore da 110 kW (150 CV) offre una percorrenza WLTP fino a 415 km.

Nuovo allestimento Jogging con batteria LFP

Renault vuole rendere ancora più accessibile la Renault 4 con il nuovo allestimento Jogging che, però, vedremo solamente alla fine dell'anno. Modello che disporrà di un motore da 80 kW (110 CV) alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 37 kWh (36,5 kWh utilizzabili). L'autonomia WLTP raggiungerà i 305 km. Per lo scatto da 0 a 100 km/h servono 10,2 secondi. In corrente continua si può ricaricare fino a 80 kW, in corrente alternata fino a 6,6 kW.

Renault 4 E-Tech Electric

La dotazione di serie? Climatizzatore manuale, sistema OpenR (con quadro strumenti digitale da 7 pollici e display multimediale da 10,1 pollici), compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, divanetto posteriore frazionabile 60/40, sensori di parcheggio posteriori e cerchi da 18 pollici con copricerchi in acciaio a tinta unita.

Al vertice della gamma arriva invece l'esclusiva versione Roland-Garros con batteria da 52 kWh e una dotazione esclusiva.

ADAS e tecnologia

I miglioramenti alla gamma della Renault 4 E-Tech Electric non sono finiti qui. Tra le novità, la nuova retrocamera ad alta definizione. Disponibile come optional la telecamera a 360 gradi sugli allestimenti Techno e Iconic. Tutte le versioni del B-SUV elettrico possono contare sulla funzione di precondizionamento manuale della batteria.

Renault 4 E-Tech Electric, interni

Per quanto riguarda, invece, gli ADAS, la casa francese ha introdotto l'assistente alla frenata automatica d'emergenza. A bordo troveremo adesso un nuovo pad per la ricarica wireless degli smartphone che garantisce una maggiore potenza di ricarica evitando il surriscaldamento.

Arriva pure la modalità di guida Smart che sostituisce la MySense. Questa funzione commuta automaticamente tra le diverse modalità (Eco, Comfort e Sport) a seconda dello stile di guida. Anche nella nuova gamma, Renault 4 E-Tech Electric rimane disponibile nella versione Van omologata N1.

Prezzi

Renault 4 E-Tech Electric Urban Range da 40 kWh e Comfort Range da 52 kWh sono disponibili rispettivamente a partire da 29.950 euro ed 33.190 euro negli allestimenti Evolution. La Roland-Garros parte da 39.990 euro.

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