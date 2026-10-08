Renault 4 E-Tech si aggiorna: tante novità e arriva la nuova versione Jogging

La gamma Renault 4 E-Tech Electric cresce con la nuova versione Jogging, dotata di batteria LFP da 37 kWh e 305 km di autonomia

Dopo il lancio quest'estate della versione Plein Sud con il suo tetto apribile in tela, la gamma della Renault 4 E-Tech si aggiorna e in occasione del Salone di Parigi che aprirà i battenti il 12 ottobre, sono state annunciate alcune novità.

La Renault 4 E-Tech Electric offre adesso maggiore autonomia, più tecnologia e funzionalità migliorate. Sarà inoltre disponibile una gamma più ampia, con l'arrivo di nuove versioni che ne accrescono l'attrattiva per l'utilizzo quotidiano.

Cresce l'autonomia e migliorano le dotazioni

Grazie a una serie di ritocchi aerodinamici (carenatura e specchietti retrovisori), Renault ha migliorato l'efficienza e quindi l'autonomia del suo piccolo crossover elettrico.

Adesso, la batteria da 40 kWh abbinata a un motore da 90 kW (120 CV), permette ora un'autonomia WLTP fino a 310 km. Mentre la batteria da 52 kWh abbinata a un motore da 110 kW (150 CV), permette una percorrenza WLTP fino a 415 km.

Renault 4 E-Tech Electric

Nell'abitacolo, la dotazione tecnologica della gamma Renault 4 E-Tech Electric viene migliorata su tutti i modelli con l'introduzione della retrocamera ad alta definizione. Parallelamente, è disponibile come optional la telecamera a 360 gradi sugli allestimenti Techno e Iconic. Tutte le versioni, indipendentemente dalla combinazione motore/batteria, dispongono ora di una funzione di precondizionamento manuale della batteria.

Un'altra novità è la notifica di fine ricarica inviata all'utente tramite l'app per smartphone My Renault: l'avviso arriva cinque minuti prima del termine previsto dal sistema o prima che la batteria raggiunga il livello di carica necessario per riprendere il viaggio.

Per quanto riguarda gli ADAS, con questo aggiornamento Renault ha introdotto l'assistente alla frenata automatica d'emergenza. Renault 4 E-Tech Electric introduce un nuovo pad per la ricarica wireless degli smartphone che garantisce una maggiore potenza di ricarica evitando il surriscaldamento.

Renault 4 E-Tech Electric, interni

Come altri modelli della gamma, anche la Renault 4 E-Tech Electric si arricchisce della modalità di guida Smart, che sostituisce la modalità MySense. Accessibile tramite il sistema OpenR Link o i comandi vocali, questa funzione commuta automaticamente tra le diverse modalità (Eco, Comfort e Sport) a seconda dello stile di guida.

Nuova Renault 4 Jogging con batterie LFP

La più grande novità della gamma Renault 4 è l'introduzione della nuova versione entry level Jogging. In vendita arriverà entro la fine dell'anno e sarà equipaggiata con un motore da 80 kW (110 CV) alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 37 kWh (36,5 kWh utilizzabili) con architettura ''cell-to-pack''. La casa francese dichiara un'autonomia di 305 km WLTP. Lato prestazioni, per lo 0 a 100 km/h servono 10,2 secondi. In corrente continua si può ricaricare fino a 80 kW, in corrente alternata fino a 6,6 kW.

La dotazione include climatizzatore manuale, sistema OpenR (con quadro strumenti digitale da 7 pollici e display multimediale da 10,1 pollici), compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, divanetto posteriore frazionabile 60/40, sensori di parcheggio posteriori e cerchi da 18 pollici con copricerchi in acciaio a tinta unita.

Sul fronte opposto, al vertice della gamma arriva la nuova serie speciale Roland-Garros con batteria da 52 kWh. Per le flotte, invece, la Renault 4 è disponibile anche in versione Van con omologazione N1.

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