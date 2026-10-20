Renault Kangoo, più autonomia e nuovi motori elettrici: tutte le novità

La Renault Kangoo E-Tech Electric cambia con una batteria da 52 kWh, fino a 354 km di autonomia WLTP e potenze di 135 e 155 CV

Renault ha aggiornato Kangoo VAN e Kangoo. Per le versioni elettriche arrivano novità di powertrain e di tecnologia con un rinnovato infotainment. Ricordiamo che, comunque, Kangoo VAN e Kangoo sono disponibili pure nelle varianti benzina e diesel, oltre che in due lunghezze (4,49 m e 4,91 m) e, in base alle motorizzazioni, con cambio manuale o automatico.

La gamma Renault Kangoo VAN, che offre versioni a due o tre posti, è completata da allestimenti doppia cabina a cinque posti. Invece, la gamma Renault Kangoo offre fino a sette posti in funzione delle configurazioni. Con questo ultimo aggiornamento, Renault va a migliorare l'offerta della famiglia Kangoo.

Renault Kangoo

Nuova batteria per più autonomia

Renault Kangoo VAN nelle versioni E-Tech Electric può contare, adesso, su di una batteria da 52 kWh al posto della precedente da 45 kWh. Si tratta dello stesso accumulatore della Renault 5. L'autonomia, dunque, sale fino a 354 km secondo il ciclo WLTP.

Migliora pure la ricarica. In corrente continua si passa da 80 a 100 kW di picco (dal 15 all'80% di ricarica in 30 minuti contro i 40 minuti precedenti). In corrente alternata, si rifornisce fino a 11 o 22 kW a seconda delle versioni. Per offrire al tempo stesso comfort a bordo e consumo energetico contenuto, Renault Kangoo VAN E-Tech Electric offre la pompa di calore.

Renault Kangoo

Nuovi motori elettrici

Non c'è solo la nuova batteria, perché Renault introduce due nuove motorizzazioni: la prima da 135 CV e la seconda da 155 CV. Unità che vanno a sostituire quella da 120 CV. In questo modo, Renault punta a rendere più piacevole e dinamica la guida dei modelli Kangoo elettrici. Renault Kangoo VAN E-Tech Electric offre ora quattro livelli di frenata rigenerativa rispetto ai tre precedenti. Il selettore della trasmissione precedente è sostituto adesso dal nuovo e-shifter, installato sulla plancia. Essendo più compatto, libera spazio sulla consolle centrale.

Renault Kangoo, interni

Per programmare al meglio i viaggi, adesso l'infotainment offre la funzione EV Route Planner. Presente pure il pre-condizionamento della batteria per poter caricare al massimo delle possibilità. Renault ha pure integrato la funzione V2L (Vehicle-to-Load), che consente di utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici attraverso un adattatore.

Nuovo infotainment

Su tutte le versioni di Renault Kangoo VAN e Kangoo è stato introdotto un nuovo infotainment con schermo da 10 pollici rispetto agli 8 precedenti. Il sistema OpenR Link è ora disponibile in due configurazioni, che includono la funzione Smartphone Replication (Apple Car Play e Android Auto). La prima è priva di navigazione, mentre la seconda aggiunge navigazione integrata e accesso alle applicazioni. In quest'ultima le mappe HERE sostituiscono la soluzione TomTom finora utilizzata.

Arriva pure un nuovo e più potente pad per la ricarica wireless degli smartphone che passa da 15 a 25 W e si è arricchito della funzione Magsafe. Kangoo VAN e Kangoo sono ora dotati di un nuovo pulsante per le chiamate d'emergenza nonché di un'unità di telecomunicazione compatibile con l'eCall 4G e 5G.

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