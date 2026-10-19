Renault 5 E-Tech Electric, nuovi prezzi e più autonomia: ecco cosa cambia

Renault apre gli ordini della nuova gamma 5 E-Tech Electric e aggiorna il listino italiano

Aprono gli ordini in Italia della nuova gamma Renault 5 E-Tech Electric. La casa francese aveva di recente annunciato una serie di novità per la sua compatta elettrica a partire da un miglioramento dell'autonomia. Adesso, la nuova gamma è disponibile agli ordini e possiamo quindi anche scoprire il nuovo listino.

Più autonomia

Grazie a una serie di ritocchi all'aerodinamica, migliora la percorrenza della Renault 5. Disponibile con le versioni Evolution e Techno e abbinata a un motore da 90 kW (120 CV), la batteria Urban Range da 40 kWh offre ora un'autonomia in ciclo WLTP fino a 315 km rispetto ai precedenti 312 km. Più marcati i miglioramenti per le batterie con la batteria di maggiore capacità. Infatti, la batteria Comfort Range da 52 kWh, disponibile con le versioni Evolution, Techno e Roland-Garros, abbinata a un motore da 110 kW (150 CV), offre ora una percorrenza WLTP fino a 430 km rispetto ai precedenti 410 km.

Renault 5

Novità per la versione Five

In arrivo un motore più potente per la entry level di Renault 5. Al posto dell'attuale unità da 95 CV, arriverà un nuovo propulsore da 80 kW/ 110 CV in abbinamento a una batteria LFP da 36,5 kWh per un'autonomia in ciclo WLTP fino a 305 km. Nuovo accumulatore che in corrente continua potrà rifornire fino a 80 kW e in corrente alternata fino a 6,6 kW.

Nuovi colori

Tra le ulteriori novità per la nuova gamma Renault 5 E-Tech Electric, l'introduzione di nuove colorazioni. Per esempio, arriveranno la tinta Rosso Passion, disponibile dalla versione Five, nonché il colore Grigio Scisto Metallizzato, disponibile nelle versioni da Evolution a Roland-Garros. Per queste due tinte, ma anche per le altre, tra cui il Blu Notturno, saranno disponibili nuove varianti di personalizzazione, come il tetto Nero Étoilé e il profilo del tetto Rosso Alluminio o Warm Titanium. I cerchi Techno sono disponibili, in opzione, nella tinta warm titanium nella versione Techno.

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Più tecnologia

Piccole novità anche sul fronte della tecnologia. Per esempio, arriva un sistema di chiamata d'emergenza e-call, ora compatibile con tutte le reti telefoniche 4G. Inoltre, viene introdotto anche un nuovo caricabatterie per smartphone a induzione magnetica magsafe con funziona di raffreddamento. Renault va poi a introdurre la nuova modalità di guida Smart che sostituisce la modalità Perso. Questa gestisce automaticamente il passaggio tra le varie modalità (Eco, Comfort e Sport) in funzione della guida adottata dal conducente. Infine, Gemini, l'assistente AI di Google, viene introdotto a bordo tramite un aggiornamento OTA sostituendo Google Assistant.

Prezzi

Renault 5 E-Tech Electric Urban Range da 40 kWh e Comfort Range da 52 kWh sono disponibili, rispettivamente, a partire da 28.150 euro nella versione Evolution e da 33.190 euro nell'allestimento Techno.

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