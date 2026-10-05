Bollo auto 2027, questi sono i modelli che non lo pagheranno: l'elenco Renault

La notizia dell'esenzione del bollo auto 2027 ha fatto molto discutere e non sono mancate le polemiche in ambito politico. Si tratta di un tema che continuerà a rimanere d'attualità per diverso tempo dato che il Governo vuole rendere la misura strutturale, cioè valida anche per gli anni successi. Le coperture necessarie? Da capire dove saranno trovare. Il bollo è una tassa regionale e i bilanci delle Regioni non possono certo fare a meno di queste entrate.

Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi ma intanto una cosa è certa, diverse vettura il prossimo anno non dovranno pagare questa tassa. La potenza è indicata nel Libretto di Circolazione e ci sono comunque diverse cose da sapere (le trovate qui). Ma tra i nuovi modelli, quali sono quelli compatibili con questa esenzioni? Abbiamo visto gli elenchi di Stellantis, Dacia e Hyundai. Adesso, scopriamo quali sono le nuove Renault compatibili con questa misura.

Renault, i modelli che non pagheranno il bollo auto 2027

Ricordiamo prima alcune cose importanti. L'esenzione non riguarda le auto elettriche e nel caso delle ibride va considerata la potenza del motore endotermico.

In casa Renault partiamo quindi dalla Captur Eco-G con motore da 100 CV e quindi sotto la soglia limite dei 109 CV. Captur che è esente dal bollo auto 2027 pure nella versione Full Hybrid E-Tech da 160 CV, questo perché il motore benzina è da 109 CV.

Spostandoci alla Renault Clio, le versioni compatibili con l'esenzione sono le Clio SCe con motore benzina da 67 CV e quella Full Hybrid E-Tech da 160 CV per lo stesso motivo menzionato per la Captur.

Pure la Renault Kangoo è compatibile con la misura del Governo ma solamente con le motorizzazioni 1.3 TCe da 102 CV e 1.5 Blue dCi da 95 CV.

Infine, esente dal bollo auto 2027 anche la Renault Symbioz Full Hybid E-Tech da 160 CV, sempre perché il motore da benzina del sistema ibrido eroga 109 CV. La parte elettrica non viene considerata.

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