Prova Volkswagen ID. Polo, come va davvero: non chiamatela city car

Competere con la Cina è sempre più difficile ma se si punta sul modello giusto è possibile ancora offrire ai clienti un'alternativa europea competitiva e potenzialmente vincente. La nuova scommessa di Volkswagen si chiama ID. Polo. Le carte in regola per fare bene ci sono tutte. Dimensioni compatte per un'elettrica che punta a competere nel segmento B, il più ''difficile'' in Italia e in Europa. ID. Polo è poi fatta bene, si guida facilmente e si pone sul mercato con un prezzo d'accesso interessante. Non si tratta di impressioni perché i primi numeri sono molto chiari.

A distanza di pochi mesi dalla sua presentazione ufficiale, a livello europeo sono già arrivati oltre 30.000 ordini. Non sappiamo quelli italiani ma l'avventura della piccola elettrica sembra essere partita con il piede giusto.

La base di partenza è la piattaforma MEB+, evoluzione della MEB che ha fatto il suo debutto sulla ID.3. L'architettura della nuova ID. Polo è poi condivisa con le altre piccole elettriche del Gruppo tedesco come la Cupra Raval. Com'è e come va la nuova piccola elettrica di segmento B? Se siete curiosi continuare a leggerci che ve la raccontiamo dato che abbiamo avuto modo di provarla sulle strade delle colline di Verona.

Partiamo dalle misure: 4.053 mm lunghezza x 1.816 mm larghezza x 1.530 mm altezza, con passo di 2.600 mm. Nonostante sia leggermente più piccola della Polo endotermica, grazie alla piattaforma nativa elettrica è stato possibile sfruttare al massimo gli spazi interni. Per esempio, troviamo un bagagliaio da ben 435 litri ma si può salire a quota 1.243 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Volkswagen ID. Polo, di profilo

Il design è semplice e pulito, con un'interpretazione di tutti quegli elementi che nel corso del tempo hanno caratterizzato i modelli del marchio tedesco. Le proporzioni sono classiche. Davanti troviamo fari dalle forme allungate (LED Matrix IQ.LIGHT su alcuni allestimenti) e uniti tra loro da una barra luminosa interrotta al centro dal logo Volkswagen a sua vota illuminato. Dietro c'è una barra luminosa che unisce i gruppi ottici. A seconda della versione si possono avere cerchi fino a 19 pollici.

Molta attenzione è stata data allo sviluppo dell'aerodinamica, aspetto molto importante dato che parliamo di un'auto elettrica. Il lavoro ha infatti permesso di ottenere un Cx di circa 0,26. Niente scelte stilistiche particolari, la ID. Polo vuole essere un'auto tradizionale, in linea con lo stile Volkswagen, sebbene la casa tedesca abbia adottato il linguaggio di design ''Pure Positive'' che sarà utilizzato su altri nuovi modelli.

Salendo a bordo troviamo un abitacolo arioso. Le finiture sono di buona qualità e fedele alla sua promessa, Volkswagen non ha puntato sull'eccessivo minimalismo. Rimangono infatti presenti una serie di comandi fisici per gestire alcune delle principali funzioni della vettura come la climatizzazione. Un bel vantaggio che permette di distrarsi molto di meno alla guida.

Volkswagen ID. Polo, interni

Lato tecnologia abbiamo comunque il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e il sistema infotainment da 13 pollici. L'interfaccia del quadro strumenti è personalizzabile e c'è una modalità che permette di replicare i cruscotti degli anni '80. Per i più nostalgici insomma. Sotto allo schermo centrale ci sono pulsanti fisici separati per le funzioni del climatizzatore e delle luci di emergenza. Non può mancare il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Sul tunnel centrale è presente anche una piccola manopolina che permette di gestire il volume senza dover interagire con lo schermo touch.

Volkswagen ID. Polo, plancia

ID. Polo propone poi un nuovo volante multifunzione a due razze leggermente appiattito nella parte superiore e inferiore. Come si sta a bordo? Davanti, nessun problema, nemmeno se si è alti come il sottoscritto (supero i 180 cm). Trovare la giusta posizione di guida è davvero un attimo. Nessun problema di spazio per la testa e per le ginocchia.

Dietro, sebbene il pavimento sia piatto dato l'utilizzo di una piattaforma nativa elettrica, due adulti alti come me fanno fatica starci, soprattutto se davanti i sedili sono impostati per le mie dimensioni. Il problema non è di spazio per la testa ma di quello per le gambe. Del resto, stiamo pur sempre parlando di un'auto di 4 metri. Meglio se dietro si accomodano bambini/ragazzi o comunque passeggeri non particolarmente alti.

Volkswagen ID. Polo, posti posteriori

Il bagagliaio è davvero spazioso. Numeri a parte, accedendo al doppiofondo, possono infilare un intero braccio senza problemi. Un paio di veri trolley, in piedi, ci stanno senza problemi.

Nuova Volkswagen ID. Polo è proposta con diversi livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV). Nel dettaglio, le prime due versioni offrono una batteria LFP da 37 kWh (utilizzabili) che può essere ricaricata in corrente continua fino a una potenza di 90 kW, in corrente alternata, invece, fino a 11 kW. L'autonomia arriva fino a circa 330 km WLTP.

Volkswagen ID. Polo, frontale

La variante top di gamma da 211 CV adotta una batteria NMC da 52 kWh (utilizzabili) che consente una percorrenza fino a 455 km. In corrente continua si può ricaricare fino a 105 kW. In alternata, invece, sempre 11 kW. Per chi cerca il massimo c'è la GTI con 226 CV e un look decisamente più aggressivo.

Tra le funzionalità avanzate, il Vehicle-to-Load che permette di alimentare con l'energia della batteria di trazione dispositivi elettrici fino a 3,6 kW. Ovviamente non possono mancare dispositivi ADAS che a seconda degli allestimenti permettono di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2.

Alla guida, le misure si prendono immediatamente e bastano davvero pochi km per trovare il giusto feeling. Le qualità della piattaforma MEB le conosciamo bene ma Volkswagen sulla ID. Polo ha lavorato bene nel mettere a punto telaio e assetto. Le sospensioni sono ben tarate, filtrano bene le asperità dell'asfalto ma non sono eccessivamente morbide. Anzi, sul misto, l'assetto della piccola elettrica permette anche di forzare un po' e di divertirsi. Non è una sportiva ovviamente ma anche la definizione di semplice ''city car'' le va molto stretta.

Volkswagen ID. Polo, 3/4 posteriore

Se poi state guidando la versione con motore da 211 CV, come quella della nostra prova, basta premere con decisione sull'acceleratore per togliersi qualche soddisfazione. Scegliendo la modalità di guida ''Sport'', lo sterzo diventa un pelo più diretto e l'acceleratore più reattivo, consentendo una guida ancora più divertente. L'auto appare ben insonorizzata, anche a velocità autostradali. C'è anche la guida one pedal selezionando la modalità ''B'' dal selettore della trasmissione. Un bel vantaggio, soprattutto per la guida in città dove i freni praticamente non si toccano mai.

Volkswagen ID. Polo, bagagliaio co doppiofond

I consumi? In questa prima presa di contatto ho percorso poco più di 100 km tra urbano, statali e strade collinari. Non basta per ottenere una stima precisa dei consumi, per quella bisognerà attendere di poter provare la ID. Polo per più giorni. In ogni caso, da quanto segnalato dal computer di bordo, in urbano e statali, il dato dichiarato di 455 km WLTP è molto realistico.

Questi son i dati tecnici dell'esemplare in prova.

Motore elettrico Potenza 211 CV Coppia 290 Nm Velocità 160 km/h 0-100 km/h 7,1 secondi Ricarica 105 kW in DC e 11 kW in AC Autonomia 455 km WLTP Dimensioni 4.053 mm lunghezza x 1.816 mm larghezza x 1.530 mm altezza Passo di 2.600 mm Bagagliaio Da 435 litri fino a 1.243 litri Cerchi 17 pollici Prezzi Da 38.400 euro

Si parte da 26.100 euro della versione da 116 CV, batteria da 37 kWh in allestimento Trend, ma c'è oggi un'offerta che permette di avere la ID. Polo a partire da 24.900 euro. Per la top di gamma il prezzo può arrivare a sfiorare i 40.000 euro.

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