Volkswagen Tiguan, allarme sicurezza: un bug può causare lo spegnimento

Le automobili moderne dipendono sempre più dalle centraline elettroniche, chiamate a gestire funzioni che spaziano dal comfort alla sicurezza, fino alla propulsione.

Software sempre più centrale nelle auto moderne

È una conseguenza della crescente integrazione del software a bordo e riguarda anche modelli tradizionali. È il caso della Volkswagen Tiguan, completamente rinnovata come m.y. 2025: più che un semplice restyling, la nuova generazione si trova ora al centro di un importante richiamo (guarda VW Tiguan Edition 20).

Volkswagen Tiguan: un bug potrebbe mettere fuori uso diversi sistemi comprese le telecamere

Quasi 50.000 Tiguan coinvolte

Come riportato da CarBuzz (leggi la notizia sul magazine), la campagna interessa 49.958 veicoli, quindi quasi 50.000 esemplari. Il problema riguarda il software del modulo di controllo della carrozzeria, o Body Control Module (BCM), prodotto tra marzo e agosto 2025. Il componente gestisce numerose funzioni elettriche della vettura e, secondo la documentazione della NHTSA, l'Ente per la sicurezza stradale americano, può resettarsi in modo inatteso (guarda la nota ufficiale).

Volkswagen Tiguan: il richiamo coinvolge quasi 50.000 esemplari venduti in diversi mercati

Cosa può accadere durante la marcia

Il reset può interrompere l'accensione e provocare la perdita della potenza motrice, con conseguente spegnimento del motore. Possono inoltre venire meno alcune funzioni, le luci esterne, determinate spie e il sistema della telecamera posteriore. Tra ottobre 2025 e aprile 2026, la casa tedesca ha identificato ''un piccolo numero'' di potenziali problemi correlati in altri mercati. Sebbene non ne abbia riscontrati nei modelli venduti negli Stati Uniti, il comitato per la sicurezza del costruttore ha comunque deciso di richiamare i veicoli anche negli USA, poiché non poteva escludere la possibilità che il problema si verificasse a qualche esemplare.

Volkswagen Tiguan: per risolvere il problema è necessario recarsi da un rivenditore ufficiale

La soluzione passa dai rivenditori

Per risolvere il problema, i proprietari dei veicoli coinvolti dovranno rivolgersi alla rete ufficiale per aggiornare il software del BCM. L'intervento non può essere eseguito via OTA (Over the Air), considerata la rilevanza delle funzioni gestite dal modulo. Il fatto che la Tiguan interessata sia un modello a benzina, e non un'elettrica o un'ibrida, evidenzia quanto il software sia ormai parte integrante anche delle auto con propulsione convenzionale.

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