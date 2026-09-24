Volkswagen ID. Polo diventa furgone: il concept toCargo porta il carico fino a 1.200 litri

La ID. Polo acquisisce una nuova vocazione professionale. Volkswagen Veicoli Commerciali (Bedrijfswagens) dei Paesi Bassi ha presentato il concept ID. Polo toCargo, la versione furgonata della nuova compatta elettrica a marchio Volkswagen, in mostra dal 24 al 26 settembre all'EV Experience, sul circuito di Zandvoort.. L’azienda la descrive come un prototipo che anticipa un futuro veicolo commerciale compatto e completamente elettrico, con un massimo di 1.200 litri di vano di carico.
Cos’è toCargo
Volkswagen ID. Polo toCargo concept, la trasformazione
toCargo è il programma con cui Volkswagen Veicoli Commerciali trasforma modelli di auto in veicoli da lavoro per chi si muove dentro e fuori le città. Nella gamma olandese ci sono già la Caddy Kombi eHybrid, la Multivan eHybrid, la Transporter Kombi eHybrid, la Caravelle eHybrid e la ID. Buzz, l’unica completamente elettrica. In arrivo c’è anche la ID. Cross toCargo, la cui versione passeggeri debutta in pubblico proprio all’EV Experience.
Vano di carico e numeri
Volkswagen ID. Polo toCargo concept, il bagagliaio
La trasformazione riguarda soprattutto il retro. Il concept ha un piano di carico piatto, un divisorio che separa la zona merci dall’abitacolo e un vano di stoccaggio aggiuntivo sotto il pavimento. Il volume arriva a 1.200 litri, con un piano lungo 133 centimetri e largo 100.
Volkswagen ID. Polo toCargo concept, il vano di carico
Le batterie sono due, da 37 e da 52 kWh a seconda della configurazione, e la potenza va da 85 a 155 kW (da 116 a 211 CV) su tre livelli. L’autonomia arriva a 454 km nel ciclo WLTP, un valore massimo teorico che, precisa Volkswagen, cambia in base alla configurazione, all’età della batteria, allo stile di guida e alle condizioni climatiche. In corrente continua si ricarica a una velocità massima di 88-105 kW, mentre la capacità di traino va da 500 a 1.200 kg, sempre in base alla configurazione. Volkswagen la descrive come un furgone a tutti gli effetti, con il comfort di un’auto: dimensioni esterne compatte, buona manovrabilità in città e la possibilità per i professionisti di accedere alle zone a zero emissioni.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.