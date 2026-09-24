Volkswagen ID. Polo diventa furgone: il concept toCargo porta il carico fino a 1.200 litri

Il concept toCargo trasforma la ID. Polo in furgone: piano piatto, divisorio e fino a 1.200 litri. Mancano prezzo e data.

La ID. Polo acquisisce una nuova vocazione professionale. Volkswagen Veicoli Commerciali (Bedrijfswagens) dei Paesi Bassi ha presentato il concept ID. Polo toCargo, la versione furgonata della nuova compatta elettrica a marchio Volkswagen, in mostra dal 24 al 26 settembre all'EV Experience, sul circuito di Zandvoort.. L’azienda la descrive come un prototipo che anticipa un futuro veicolo commerciale compatto e completamente elettrico, con un massimo di 1.200 litri di vano di carico.

Cos’è toCargo

Volkswagen ID. Polo toCargo concept, la trasformazione

toCargo è il programma con cui Volkswagen Veicoli Commerciali trasforma modelli di auto in veicoli da lavoro per chi si muove dentro e fuori le città. Nella gamma olandese ci sono già la Caddy Kombi eHybrid, la Multivan eHybrid, la Transporter Kombi eHybrid, la Caravelle eHybrid e la ID. Buzz, l’unica completamente elettrica. In arrivo c’è anche la ID. Cross toCargo, la cui versione passeggeri debutta in pubblico proprio all’EV Experience.

Vano di carico e numeri

Volkswagen ID. Polo toCargo concept, il bagagliaio

La trasformazione riguarda soprattutto il retro. Il concept ha un piano di carico piatto, un divisorio che separa la zona merci dall’abitacolo e un vano di stoccaggio aggiuntivo sotto il pavimento. Il volume arriva a 1.200 litri, con un piano lungo 133 centimetri e largo 100.

Volkswagen ID. Polo toCargo concept, il vano di carico

Le batterie sono due, da 37 e da 52 kWh a seconda della configurazione, e la potenza va da 85 a 155 kW (da 116 a 211 CV) su tre livelli. L’autonomia arriva a 454 km nel ciclo WLTP, un valore massimo teorico che, precisa Volkswagen, cambia in base alla configurazione, all’età della batteria, allo stile di guida e alle condizioni climatiche. In corrente continua si ricarica a una velocità massima di 88-105 kW, mentre la capacità di traino va da 500 a 1.200 kg, sempre in base alla configurazione. Volkswagen la descrive come un furgone a tutti gli effetti, con il comfort di un’auto: dimensioni esterne compatte, buona manovrabilità in città e la possibilità per i professionisti di accedere alle zone a zero emissioni.

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