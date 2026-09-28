Volkswagen ID. Tiguan, nuove foto spia: il restyling della ID.4 si avvicina. Cosa cambia

Volkswagen sta lavorando a un'importante novità. Stiamo parlando del restyling della ID.4 che per l'occasione cambierà il nome in ID. Tiguan. Un facelift che sarà piuttosto ampio, quasi una nuova generazione. Non ci saranno solamente novità di design, perché arriveranno interni rivisitati e soprattutto nuovi powertrain. In attesa della presentazione ufficiale che si sta avvicinando sempre di più, continua il lavoro di sviluppo su strada come dimostrano le nuove foto spia di Walter Vayr che ritraggono il SUV elettrico sulle strade della Spagna.

Da ID. 4 a ID. Tiguan, quali novità in arrivo?

Le immagini mostrano il SUV ancora camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria. Sotto, il design è oramai quello definitivo e delle novità estetiche sappiamo già diverse cose dato che in passato erano stati intercettati muletti con un livello di camuffamento inferiore.

Volkswagen ID. Tiguan foto spia

Il frontale è stato ridisegnato per rendere il look più vicino a quello della Tiguan endotermica ma il modello elettrico sarà comunque sempre perfettamente riconoscibile. Abbiamo quindi un paraurti rivisto e fari dotati di una nuova firma luminosa. Anche al posteriore ci sono ritocchi al paraurti e ai gruppi ottici. Possiamo attenderci poi nuove colorazioni e cerchi in lega dal nuovo design come capita spesso con l'introduzione dei restyling. Purtroppo le nuove foto spia non permettono di dare un'occhiata all'abitacolo.

Si attendono comunque importanti novità come una plancia ridisegnata. Ci saranno sempre ampi schermi per strumentazione e infotaiment ma non dovrebbero mancare una serie di comandi fisici per gestire alcune delle principali funzionalità dell'auto.

Volkswagen ID. Tiguan foto spia

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, sono attesi nuovi powertrain, anche più potenti ed efficienti. Inoltre, per le versioni entry level saranno disponibili le batterie LFP (litio-ferro-fosfato) che permetteranno di ridurre i costi d'accesso.

Insomma, tante novità che dovrebbero permettere alla casa automobilistica tedesca di poter rilanciare le vendite del suo SUV elettrico.

Foto spia: Walter Vayr

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