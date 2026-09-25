Maxi richiamo Volkswagen, milioni di auto coinvolte: c'è un problema nello sterzo

Volkswagen e Audi stanno organizzando un'ampia campagna di richiamo che riguarda circa 3 milioni di vetture in tutto il mondo. Il problema? La criticità riguarderebbe un componente dello sterzo. In particolare ci sarebbe un rischio di corrosione che può provocare la rottura di una delle viti di fissaggio dello sterzo, che si trova sul lato destro. Se non controllata, questa situazione potrebbe compromettere la funzionalità dello sterzo a lungo termine. Nei casi più gravi si potrebbe potenzialmente arrivare a una perdita di controllo dello sterzo, il che può aumentare il rischio di un incidente.

La soluzione è semplice. Il componente difettoso sarà sostituito con uno più resistente alla corrosione. L'intervento dovrebbe durare circa un'ora e ovviamente sarà gratuito.

I numeri del richiamo

Secondo le autorità tedesche, il problema riguarderebbe circa 2,16 milioni di vetture Volkswagen. In aggiunta, coinvolte ci sarebbero anche 700.000 auto della casa dei 4 anelli. I veicoli interessati sono i modelli Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant e Caddy prodotti tra settembre 2013 e luglio 2024, e i modelli Audi Q3 prodotti tra ottobre 2017 e maggio 2024.

Inoltre, secondo quanto riporta la stampa tedesca, l'azione di richiamo andrebbe a coinvolgere anche oltre 1.000.000 di veicoli del marchio Skoda e 200.000 del marchio spagnolo Seat. Complessivamente, quindi, il Gruppo Volkswagen richiamerebbe oltre 4 milioni di vetture in tutto il mondo. Si tratterebbe della più grande operazione di questo tipo dai tempi dello scandalo Dieselgate, secondo la stampa tedesca. Non sappiamo i costi di questo maxi richiamo che arriva in un momento in cui il Gruppo tedesco è alle prese con un piano di ristrutturazione volto proprio a ottimizzare le spese. Volkswagen, sui costi non ha voluto dire nulla.

Fonte: Handelsblatt

VEDI ANCHE

Tags