Kia Xceed si rifà il look: tutte le novità nel test su strada

Tempo di restyling per la Kia Xceed, che si presenta all'appuntamento con il 2027 sfoggiando un look aggiornato e contenuti tecnologici rivisti. Scopriamola nella prova su strada.

Nuova Kia Xceed 1.6 DCT 2027, luci anteriori

A cambiare è soprattutto il frontale, dove spiccano proiettori sottili a sviluppo verticale che sottolineano la larghezza della vettura dandole un'impronta più dinamica. Interventi simili si ritrovano anche al posteriore, caratterizzato da un nuovo fascione e da fari esili uniti da una linea luminosa coast to coast.

L'effetto visivo è indovinato, regalando alla vettura una presenza su strada più moderna e maggior slancio, nonostante la lunghezza in realtà si riduca di un paio di centimetri - ora siano a 4 metri e 38. Il bagagliaio da 426 litri offre una buona capacità di carico ed è servito dal portellone ad apertura elettrica.

Le novità più sostanziose le trovi però all'interno, dove debutta una plancia digitale completamente riprogettata: un unico pannello accorpa due schermi da 12,3 pollici, che sono supportati dalla fascia di comandi touch a doppia funzione che abbiamo già apprezzato sugli ultimi modelli della gamma coreana.

Nuova Kia Xceed 1.6 DCT 2027, luci posteriori

Abitacolo tecnologico e cura per i dettagli

Sul tunnel centrale cambia nel disegno la leva che comanda il cambio automatico doppia frizione a sette rapporti, che rimane comoda e intuitiva da utilizzare. Lo spazio a bordo è generoso per quattro passeggeri, mentre chi siede al centro sul divano posteriore deve sacrificarsi un po'.

Sul fronte della qualità percepita, Kia conferma l'ottimo trend degli ultimi anni. La parte superiore della plancia e i pannelli delle portiere anteriori sono morbidi al tocco, mentre dietro le plastiche sono leggermente meno ricercate, pur mantenendo una porzione soft-touch comunque piuttosto estesa.

Ricca la dotazione per il comfort termico: oltre al volante e ai sedili anteriori riscaldabili e ventilati, trovi la funzione di riscaldamento anche per le sedute posteriori. La tecnologia di bordo è allo stato dell'arte e include la digital key, la ricarica wireless per lo smartphone, gli aggiornamenti over the air e una suite completa di sistemi di assistenza alla guida con ADAS di secondo livello.

Nuova Kia Xceed 1.6 DCT 2027, sedili anteriori

Lato motorizzazioni, la Xceed si presenta con una gamma articolata. L'accesso al listino è affidato al tre cilindri 1.0 turbo benzina da 115 CV con cambio manuale, affiancato dalla variante 1.0 mild hybrid di pari potenza ma abbinata alla trasmissione doppia frizione a sette rapporti.

Al vertice dell'offerta per il mercato italiano troviamo invece il 1.6 quattro cilindri turbo benzina da 150 CV, abbinato di serie al cambio doppia frizione e alla trazione anteriore. Non importata, da noi, la versione da 180 CV. Almeno per ora.

Mettendoti al volante della versione da 150 CV, apprezzi fin da subito la cura riposta nell'insonorizzazione dell'abitacolo. Insieme a un assetto decisamente equilibrato, la Xceed sa garantire un ottimo comfort nei lunghi trasferimenti autostradali.

Ma la vettura sa sfoggiare anche una seconda anima quando decidi di affrontare un percorso guidato. Tra le curve si corica poco, gira piatta e si dimostra agile, complici le risposte pronte di uno sterzo piuttosto ''carico'' e dal sapore sportivo.

Il cambio doppia frizione a sette marce si rivela rapido e obbediente, specialmente se selezioni la modalità Sport, assecondando la vivacità di un motore che sa tirare fuori anche una timbrica piuttosto gradevole quando decidi di spingere a tavoletta.

La tenuta di strada è di ottimo livello, con un avantreno incisivo e un retrotreno che concede quel pizzico di libertà che non guasta se hai voglia di divertirti un po'. Chiudo con i consumi: nel percorso misto di questa prima prova il computer di bordo ha registrato una media di 6,8 litri per 100 km, un risultato onesto per un powertrain a benzina non elettrificato.

Vedremo come si esprimerà sul nostro circuito standard del MotorRing, dove la Xceed 2026 ha richiesto un piede leggerissimo e tanta attenzione per non alzare troppo il gomito.

Motore 1,6 litri, 4 cilindri, turbo, benzina Potenza 150 CV Coppia 250 Nm Velocità massima 203 km/h 0-100 km/h 8,7 secondi Trazione anteriore Cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti Dimensioni 4,38 x 1,83 x 1,48 m Bagagliaio da 380 a 1.378 litri Peso a vuoto con conducente 1.423 kg Prezzo da 34.800 euro

Kia Xceed 2027 viene proposta con prezzi a partire da 27.450 euro per la versione 1.0 a benzina con cambio manuale; la 1.0 mild hybrid con cambio automatico a doppia frizione costa 3.000 euro in più.

Il top di gamma, col millesei da 150 CV e cambio doppia frizione, attacca a 34.800 euro prima di attingere al menu delle personalizzazioni à-la-carte.

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