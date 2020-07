L'INFORTUNIO Dopo la brutta caduta di cui si è reso protagonista al Gran Premio di Spagna, l'otto volte campione del mondo Marc Marquez è volato ieri a Barcellona, dove oggi si sottoporrà all'intervento per ridurre la ''frattura dafisaria trasversale'' al suo omero destro, il braccio con cui dà gas come nessun altro. La grande incognita, che solo oggi i medici dell'Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona potranno risolvere, è se c'è l'interessamento del nervo radiale o meno nell'infortunio dello spagnolo, un nervo fondamentale in quanto serve per muovere il polso e le dita. Inutile sottolinearne l'importanza per un motociclista...

TEMPI DI RECUPERO Nella migliore delle ipotesi l'obiettivo di Marquez è tornare in sella a Brno, e sarebbe già un mezzo miracolo. Con il coinvolgimento del nervo, invece, i tempi di recupero si dilaterebbero di 3-4 settimane, questo almeno nelle parole del dottor Xavier Mir, che lo opererà oggi e che lo ha visitato subito dopo l'intervento, accompagnandolo a Barcellona assieme al suo manager Emilio Alzamora. ''L'obiettivo è di farlo tornare in sella a Brno'' - ha confermato Mir - ''Si tratta di un infortunio di una certa importanza. Se il nervo non fosse coinvolto si potrà stabilizzare la frattura e Marquez potrà rientrare prima, altrimenti servirebbero tre o quattro settimane in più''.

IL FRATELLO Marc Marquez dopo la caduta ha postato un messagio su Instagram per i suoi fan: ''A volte le cose non vanno come vorresti, ma la cosa più importante è tornare e andare avanti. Spero che la mia rimonta vi abbia divertito. [...] vi prometto che tornerò il prima possibile e più forte di prima''. A parlare a caldo dell'infortunio era stato il fratello Alex, domenica scorsa al debutto in sella alla Honda, che dopo la gara aveva affermato: ''Ho avuto modo di vedere e parlare con Marc e le sue sensazioni non sono buone. Lui è consapevole di essersi fatto male e non è ottimista a riguardo''. Le parole di Alex si riferiscono a prima della diagnosi, la speranza è che il pessimismo di Marc fosse riferito solo alla frattura e non all'eventuale mobilità di dita e polso.