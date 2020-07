DOVE ERAVAMO RIMASTI? I tempi nelle libere non contano, ma contano sicuramente un po' di più che nei test, e dunque bentornati in sella a una MotoGP con le prove libere del Gran Premio di Spagna 2020 a Jerez de la Frontera a discutere di prestazioni! Il carrozzone si è rimesso in moto nel caldo torrido dell'Andalusia e il primo a piazzare la sua gomma anteriore davanti a tutti è stato Marc Marquez! Il campione del mondo in carica con la sua Honda ha messo tutti dietro nel finale, quando ha montato la gomma morbida al posteriore e tentato il tempo, chiudendo la mattinata in 1:37.350, davanti a Maverick Vinales e a Cal Crutchlow. Lo spagnolo della Yamaha è apparso tra i più in forma, rimasto a una manciata di millesimi dallo spagnolo, sebbene abbia moontato la gomma morbida anche all'anteriore.

BENE DOVI, NASCOSTO ROSSI Tornano a farsi vedere anche le Ducati, con Andrea Dovizioso quarto in classifica a un decimo da Marquez, e Jack Miller - futuro pilota ufficiale di Borgo Panigale - che ha chiuso in sesta posizione (mentre Petrucci è lontano con il 21° tempo). Bene anche la Suzuki con Joan Mir e Alex Rins in 5° e 7° posizione, e passi in avanti anche da KTM, con Pol Espargaro, Iker Lecuona e Brad Binder che chiudono la top ten. Insodisfatto a fine turno Fabio Quartararo, che ha terminato in 17° posizione, dietro anche a Franco Morbidelli (12°) e Valentino Rossi (13° a 7 decimi da Marquez). La prossima sessione è prevista per questo pomeriggio alle 14.10.

Risultati FP1 - MotoGP Spagna 2020 - Jerez de la Frontera