SECONDO PRONOSTICO Tutto, o quasi, secondo copione nelle prime qualifiche dell'anno, quelle del Gran Premio di Spagna 2020 sulla pista di Jerez de la Frontera, con i favoriti della vigilia che si sono contesi la prima pole della stagione fino all'ultimo secondo della Q2, togliendosi ripetutamente il miglior tempo. Parliamo ovviamente di Marc Marquez, Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Alla fine a spuntarla è stato il giovane francese, che già dal primo run era riuscito a scendere sotto i 97 secondi. Il suo tempo finale equivale al nuovo record della pista, realizzato in 1:36''705, con 1 decimo e spiccioli di margine sull'altra Yamaha di Maverick Vinales e sulla Honda di Marc Marquez. 10° pole in carriera, l'ottava in MotoGP per il talentino del team Petronas che non è il solo giovane a sorprendere.

SUPER PECCO! Apre la seconda fila Francesco ''Pecco'' Bagnaia, che a sopresa sulla Ducati si piazza a soli 250 millesimi dalla pole, e precede di mezzo secondo il compagno di Pramac, Jack Miller, e Cal Crutchlow su Honda. Il giovane torinese impressiona nel suo giro più veloce, al primo anno con la moto aggiornata... che la Ducati abbia fatto firmare Jack troppo presto per il 2021? Ce lo dirà il prosieguo della stagione. Terza fila per Pol Espargaro, Andrea Dovizioso e Alex Rins, autore di una rovinosa caduta nel finale con la sua Suzuki, rischiando peraltro di centrare l'australiano Miller che era caduto poco prima di lui. Caduto anche Dovizioso nel finale di sessione, in quarta fila troviamo gli altri due italiani della Q1, Franco Morbidelli e Valentino Rossi, un po' in ombra per tutta la qualifica, con Joan Mir che chiude in 12° posizione.

FONDO GRIGLIA Alle spalle del primo gruppo di merito, scatterà in quinta fila Danilo Petrucci, l'ultimo dei cinque italiani iscritti al mondiale, che ha fallito l'assalto alla Q2 e occuperà la 14° casella in griglia con la sua Ducati, dietro a Brad Binder, migliore dei rookie con la KTM, e davanti a Taka Nakagami con la Honda. Sesta fila per Aleix Espargaro, Miguel Oliveira e Bradley Smith, disarcionato dalla sua Aprilia a fine sessione, così come Johann Zarco che partirà terz'ultimo con la Ducati, dietro a Tito Rabat e davanti alla coppia di rookie Alex Marquez-Iker Lecuona.

RISULTATI Q1 - MOTOGP SPAGNA 2020 - JEREZ DE LA FRONTERA

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'36.705 2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'36.844 0.139 / 0.139 3 Marc MARQUEZ Honda 1'36.862 0.157 / 0.018 4 Francesco BAGNAIA Ducati 1'36.955 0.250 / 0.093 5 Jack MILLER Ducati 1'37.453 0.748 / 0.498 6 Cal CRUTCHLOW Honda 1'37.454 0.749 / 0.001 7 Pol ESPARGARO KTM 1'37.493 0.788 / 0.039 8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'37.535 0.830 / 0.042 9 Alex RINS Suzuki 1'37.636 0.931 / 0.101 10 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'37.674 0.969 / 0.038 11 Valentino ROSSI Yamaha 1'37.741 1.036 / 0.067 12 Joan MIR Suzuki 1'37.784 1.079 / 0.043

RISULTATI Q2 - MOTOGP SPAGNA 2020 - JEREZ DE LA FRONTERA

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Alex RINS Suzuki 1'37.063 2 Pol ESPARGARO KTM 1'37.258 0.195 / 0.195 3 Brad BINDER KTM 1'37.396 0.333 / 0.138 4 Danilo PETRUCCI Ducati 1'37.423 0.360 / 0.027 5 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'37.434 0.371 / 0.011 6 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'37.940 0.877 / 0.506 7 Miguel OLIVEIRA KTM 1'37.964 0.901 / 0.024 8 Bradley SMITH Aprilia 1'37.966 0.903 / 0.002 9 Tito RABAT Ducati 1'38.029 0.966 / 0.063 10 Johann ZARCO Ducati 1'38.106 1.043 / 0.077 11 Alex MARQUEZ Honda 1'38.256 1.193 / 0.150 12 Iker LECUONA KTM 1'38.512 1.449 / 0.256

RISULTATI FP4 - MOTOGP SPAGNA 2020 - JEREZ DE LA FRONTERA