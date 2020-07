GP SPAGNA IN TV Finalmente ci siamo, dopo una lunghissima attesa durata ben 8 mesi, i bolidi della MotoGP tornano in pista per il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. Il Covid-19 ha rivoluzionato i piani del campionato, che dopo il via, procederà fittissimo fino a novembre. In Qatar avevano corso solo Moto2 e Moto3, mentre a Jerez sarà di nuovo la volta della classe regina con Marquez, Rossi, Dovizioso & Co. pronti a sfidarsi fino all'ultima curva, e anche della MotoE, la giovanissima categoria elettrica. Di seguito per voi il programma del weekend, con tutte le sessioni e, al loro fianco, il canale TV o web dove potete seguire l'evento, senza perdervi neanche un secondo. Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport MotoGP HD e in differita in chiaro su TV8. In streaming sarà possibile vedere la gara a pagamento su Sky Go, Now TV e DAZN.

COME GUARDARE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 17 luglio

09.00-09.40 - Moto3, Prove libere 1

09.55-10.40 - MotoGP, Prove libere 1

10.55-11.35 - Moto2, Prove libere 1

11.50-12.20 - MotoE, Prove libere 1*

13.15-13.55 - Moto3, Prove libere 2

14.10-14.55 - MotoGP, Prove libere 2

15.10-15.50 - Moto2, Prove libere 2

16.05-16.35 - MotoE, Prove libere 2*

*Non trasmesse

Sabato 18 luglio

09.00-09.40 - Moto3, Prove libere 3

09.55-10.40 - MotoGP, Prove libere 3

10.55-11.35 - Moto2, Prove libere 3

11.50-12.20 - MotoE, Prove libere 3*

12.35-12.50 - Moto3, Qualifica 1

13.00-13.15 - Moto3, Qualifica 2

13.30-14.00 - MotoGP, Prove libere 4

14.10-14.25 - MotoGP, Qualifica 1

14.35-14.50 - MotoGP, Qualifica 2

15.10-15.25 - Moto2, Qualifica 1

15.35-15.50 - Moto2, Qualifica 2

16.05-16.45 - MotoE, E-Pole

*Non trasmesse

Domenica 19 luglio*

08.20-08.40 - Moto3, Warm Up

08.50-09.10 - Moto2, Warm Up

09.20-09.40 - MotoGP, Warm Up

10.05 - MotoE, Gara

11.00 - Moto3, Gara

12.20 - Moto2, Gara

14.00 - MotoGP, Gara

*Tutte le sessioni in diretta anche su Sky Sport Uno HD

COME GUARDARE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 18 luglio

15.30 - Sintesi delle qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 19 luglio*

14.00 - Moto3, Gara

15.30 - Moto2, Gara

17.00 - MotoGP, Gara