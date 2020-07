GRIGLIA COMPATTA! Si comincia a fare sul sergio a Jerez de la Frontera, con la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2020, quella che stabilisce l'accesso direttamente in Q2 di oggi pomeriggio. E il primo ad assicurarsi un posto in paradiso è Fabio Quartararo, che è cresciuto in modo esponenziale nel weekend con la sua Yamaha timbrando stamattina un 1:36.806, che è anche il giro più veloce di sempre sulla pista di Jerez de la Frontera. Per essere considerato record della pista andrebbe ripetuto in qualifica, cosa che sembra probabile visto il miglioramento complessivo di tutta la griglia con l'introduzione delle nuove gomme Michelin. I primi dieci sono vicinissimi, tutti quanti in meno di 4 decimi, per una classifica combinata che così compatta non si è mai vista in MotoGP!

POKER AZZURRO Alle spalle del francese si piazza il ducatista Jack Miller con soli 52 millesimi di ritardo, davanti al giovane della Suzuki, Joan Mir, a 102 millesimi. Marc Marquez e Maverick Vinales sono subito dietro, con un ritardo nell'ordine dei due decimi, e ottimo sesto è anche Cal Crutchlow, defenestrato dalla Honda per il prossimo anno, ma on fire in pista! Chiudono la top ten quattro italiani, tutti nel terzo decimo di ritardo da Quartararo, con Morbidelli, Rossi, Bagnaia e Dovizioso raccolti in 73 millesimi di secondo. E non ce la fanno per pochissimo i primi esclusi, Pol Espargaro, Alex Rins e Danilo Petrucci, che oggi pomeriggio partiranno dalla imperdibile Q1, prevista per le 14.10 di oggi pomeriggio. Di seguito la classifica completa della terza sessione di libere, relativa ai soli tempi stabiliti nella mattinata andalusa.

RISULTATI FP3 - MOTOGP SPAGNA 2020 - JEREZ DE LA FRONTERA