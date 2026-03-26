TVS Motor Company: storia, fabbrica di Hosur e perché è il terzo produttore mondiale di moto

La storia di TVS Motor Company, terzo produttore mondiale di moto, e la fabbrica di Hosur dove nascono RTX 300 e BMW F 450 GS

TVS Motor Company è il terzo produttore mondiale di motociclette per volumi, con sede a Chennai, Tamil Nadu, India. Fondata nel 1911, produce oltre 5 milioni di veicoli l'anno in quattro siti produttivi distribuiti tra India e Indonesia, ed è presente in oltre 80 paesi. Il suo stabilimento principale si trova a Hosur, Tamil Nadu, a 50 chilometri da Bangalore.

Hosur non è una città che compare sulle cartoline dell'India. Distante una cinquantina di chilometri da Bangalore, nell'angolo nordoccidentale del Tamil Nadu al confine con il Karnataka, questo polo industriale è soprattutto la casa di TVS Motor Company: un nome ancora poco diffuso in Europa, ma che nel resto del mondo rappresenta il terzo produttore mondiale di motociclette per volumi, con 5,46 milioni di veicoli venduti nell’anno fiscale 2024-2025, l'anno in cui TVS ha superato Yamaha in alcune classifiche globali per unità prodotte.

Fondata nel 1911 da T. V. Sundram Iyengar come impresa di trasporti regionali, TVS diventa produttore di due ruote nel 1979 con il lancio del TVS 50 — una sorta di Piaggio Ciao indiano — e da allora è cresciuta fino a diventare il pilastro di un gruppo industriale che oggi include anche Norton Motorcycles nel Regno Unito, acquisita nel 2020, e Swiss E-Mobility Group (SEMG) in Svizzera.

Vista aerea dello stabilimento TVS Motor Company di Hosur, Tamil Nadu, India

TVS Motor Company è un produttore indiano di motociclette con sede a Chennai, fondato nel 1911, e tra i primi tre al mondo per volumi.

Per capire il peso di TVS Motor Company nel panorama globale bisogna partire dai numeri del settore. Nel 2024 le vendite mondiali di motociclette hanno raggiunto circa 61,8 milioni di unità, nuovo record storico. Nel 2025 il mercato globale delle due ruote è rimasto sopra i 60 milioni di veicoli, sostenuto dalla crescita di India, Sud-Est asiatico e America Latina.

In questo mercato enorme, dominato da Honda che controlla circa un terzo del totale, TVS Motor Company si è guadagnata il terzo posto mondiale per volumi nel 2025, superando Yamaha. Una classifica, però, che riguarda esclusivamente i pezzi prodotti: per fatturato TVS si colloca intorno all'ottavo-decimo posto mondiale, penalizzata da un mix di prodotto orientato verso scooter e moto da commuter venduti a prezzi contenuti nei mercati emergenti di Asia, Africa e America Latina.

È il prezzo di operare sui mercati di massa: volumi enormi, margini per unità più bassi rispetto ai costruttori premium occidentali. L'acquisizione di Norton, brand storico inglese, è il primo passo per entrare nel mercato premium e correggere questo squilibrio.

TVS Motor Company è il secondo esportatore indiano di veicoli a due ruote, con 1,195 milioni di unità esportate nel solo anno fiscale 2024-25, in crescita del 18%, ed è presente in oltre 80 paesi. In Europa è presente in Italia, Francia e Germania.

Il TVS Eco Park di Hosur: il lago artificiale alimentato dall'acqua piovana raccolta dai tetti della fabbrica

La fabbrica TVS Motor Company di Hosur. Sette stabilimenti, quattro siti produttivi

TVS Motor Company gestisce sette stabilimenti distribuiti in quattro siti produttivi: tre in India — a Hosur nel Tamil Nadu, Mysuru nel Karnataka e Nalagarh nell'Himachal Pradesh — e uno a Karawang in Indonesia. Una rete produttiva distribuita strategicamente per servire sia il mercato interno sia quelli internazionali.

Ma è Hosur, il primo stabilimento di TVS Motor Company, il cuore pulsante dell'azienda. Un sito produttivo sui generis: non soltanto per le catene di montaggio, con 28 linee di assemblaggio capaci di produrre ogni anno oltre 3,6 milioni di moto e scooter e circa 300.000 tre ruote, come i tipici tuk-tuk, ma per quello che si trova appena oltre i capannoni industriali.

Il sito occupa circa 130 ettari complessivi, più o meno quanto 182 campi da calcio, ha ingressi in due province diverse e al suo interno, lontano dal rumore delle linee di produzione e proprio davanti agli uffici del reparto Ricerca & Sviluppo, si apre un'oasi naturale: il TVS Eco Park. Occupa 20 ettari, circa 28 campi da calcio, con al centro una serie di laghi e stagni che si estendono per più di un ettaro e mezzo, tutti alimentati dall'acqua raccolta dai tetti della fabbrica.

La foresta ospita migliaia di alberi, un santuario degli uccelli, un giardino delle farfalle, un parco botanico, un centro di compostaggio organico e diversi laghetti artificiali. Non si tratta di un'operazione di facciata: TVS Motor Company impiega una piccola armata dei circa 7.000 dipendenti che lavorano a Hosur per prendersi cura di quest'area, dai giardinieri ai biologi, dagli ornitologi agli agronomi. Quello che era territorio arido è diventato un habitat che attrae uccelli e fauna selvatica non avvistati da decenni.

Fauna che convive con il proving ground di TVS Motor Company, un tracciato composto da due rettilinei raccordati tra loro dove vengono messi a punto i nuovi modelli prima di arrivare nelle concessionarie di tutto il mondo.

Uccelli acquatici nel TVS Eco Park di Hosur

Sostenibilità e welfare: le tre P di TVS Motor Company

La sostenibilità per TVS Motor Company si fonda su tre P: People, Planet e Profit. Se l'Eco Park è un buon biglietto da visita per la seconda P, l’anima green non si ferma qui: sul fronte idrico, per esempio, i sistemi di raccolta dell'acqua piovana del solo impianto di Hosur hanno raccolto 16 milioni di litri nel 2023-24, e il 74% delle acque reflue viene riciclato in tutti gli stabilimenti del gruppo.

Nel 2023 TVS Motor Company ha ricevuto un riconoscimento ai CII-ITC Sustainability Awards per le sue pratiche avanzate di sostenibilità e gestione della biodiversità. L’azienda è inoltre stata la prima nel settore delle due ruote a ottenere il Deming Prize, il prestigioso riconoscimento giapponese per la qualità industriale, successivamente confermato con il Deming Grand Prize.

Anche sul fronte People TVS non manca: oltre a retribuzioni superiori alla media di settore, TVS Motor Company offre a tutti i dipendenti i pulmini gratuiti per i turni e fornisce due pasti al giorno senza costi aggiuntivi, benefit tutt'altro che scontati nell'industria manifatturiera indiana. La mensa è aperta anche durante i fine settimana, e chi lavora in TVS ha accesso gratis con la famiglia.

La forza lavoro femminile rappresenta più del 16% del totale dello stabilimento, il 3% è costituito da persone con disabilità, e TVS Motor Company è stata riconosciuta tra le migliori aziende in cui lavorare per le donne in India. Le recensioni dei dipendenti, attuali ed ex, confermano un clima interno positivo, con alti livelli di coinvolgimento e un forte senso di coesione tra i lavoratori. Una fabbrica dove alle capacità e all’intelligenza umana si affianca sempre più l’intelligenza artificiale l’analisi della qualità di finitura ai processi e ai flussi di lavorazione.

TVS Apache RTR 310, sviluppata in partnership con BMW Motorrad e prodotta a Hosur

TVS Apache, iQube e la produzione per BMW Motorrad

Il portafoglio TVS si divide in due anime. Da un lato i veicoli entry-level e mid-range, come il moped TVS XL100, lo scooter Jupiter, il Ntorq, la moto da commuter Star City, pensati per i milioni di utenti che cercano mobilità affidabile a prezzi accessibili. Dall'altro, la famiglia Apache, in particolare la RTR 310, sviluppata in co-ingegneria con BMW Motorrad.

Chi produce la nuovissima BMW F 450 GS? La partnership con BMW Motorrad ha dato vita alle BMW G 310 R e G 310 GS, prodotte a Hosur, e alla più recente BMW F 450 GS, che esce dalla linea Premium dello stabilimento con una cadenza di una moto ogni 90 minuti. Tra le collaborazioni recenti figura anche un accordo con Hyundai per lo sviluppo di prodotti di micromobilità a tre e quattro ruote.

A Hosur si progetta e si produce tutto lo spettro motociclistico: dal piccolo monocilindrico per il mercato di massa al nuovo monocilindrico da 299 cc che equipaggia l'enduro TVS RTX 300, novità interessante di prossimo arrivo in Italia. Piccoli motori, robusti e affidabili, ma le capacità progettuali e produttive di TVS Motor Company portano in produzione a Hosur anche il quattro cilindri a V 1200 della Norton Manx R.

Con l'acquisizione di Norton Motorcycles, storico brand britannico fondato nel 1898 e salvato dall'insolvenza nel 2020, Hosur si afferma sempre più come centro di sviluppo per prodotti destinati al mercato globale. Un investimento di circa 200 milioni di sterline per lo sviluppo di nuove moto e per la realizzazione del nuovo stabilimento Norton di Solihull, nel Regno Unito, e rappresenta la testa di ponte per il segmento premium europeo, dove prezzi e margini sono ben diversi da quelli dei mercati asiatici.

Norton Manx R, il quattro cilindri a V 1200 sviluppato dopo l'acquisizione di Norton da parte di TVS

Hosur capitale indiana dell'elettrico a due ruote: TVS iQube e i competitor

Hosur sta diventando la capitale indiana della mobilità elettrica a due ruote, dove anche altri costruttori trovano manodopera specializzata, infrastrutture logistiche e un indotto industriale consolidato.

TVS Motor Company ha lanciato lo scooter elettrico iQube, conquistando una quota significativa del mercato EV a due ruote in India: nella prima metà del 2025 è stata leader di mercato nel segmento elettrico. Il prossimo capitolo si scrive ancora a Hosur, dove una nuova linea dedicata alla mobilità elettrica affiancherà le ventotto già operative.

Con i robot che saldano accanto ai giardinieri, e gli ingegneri che condividono il piazzale con gli ornitologi. Un modello industriale anomalo, forse. Ma anche, a ben guardare, profondamente moderno.

TVS iQube, lo scooter elettrico leader di mercato in India nel 2025, prodotto a Hosur

FAQ su TVS Motor Company

Chi è TVS Motor Company? TVS Motor Company è un produttore indiano di motociclette, scooter e veicoli a tre ruote fondato nel 1911 da T. V. Sundram Iyengar a Chennai, Tamil Nadu. Nel 2025 è diventata il terzo produttore mondiale per volumi, superando Yamaha con 5,46 milioni di unità vendute.

Dove si trovano le fabbriche TVS? TVS gestisce sette stabilimenti in quattro siti produttivi: Hosur (Tamil Nadu), Mysuru (Karnataka) e Nalagarh (Himachal Pradesh) in India, e Karawang in Indonesia.

Dove vengono prodotte le BMW G 310 e F 450 GS? Le BMW G 310 R, G 310 GS e F 450 GS vengono prodotte nello stabilimento TVS di Hosur, Tamil Nadu, in virtù della partnership industriale tra TVS Motor Company e BMW Motorrad attiva dal 2013.

Cos'è il Deming Prize? Il Deming Prize è il più importante riconoscimento internazionale per la qualità industriale, assegnato annualmente dall'Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE). TVS Motor Company è l'unico produttore di due ruote al mondo ad averlo ottenuto.

TVS produce moto elettriche? Sì. TVS produce lo scooter elettrico iQube, con cui nella prima metà del 2025 è stata leader di mercato in India nel segmento dei veicoli elettrici a due ruote. Una nuova linea produttiva dedicata all'elettrico è in allestimento nello stabilimento di Hosur.

Cosa c'entra TVS con Norton Motorcycles? TVS Motor Company ha acquisito Norton Motorcycles nel 2020, salvandola dall'insolvenza. Norton produce oggi nel nuovo stabilimento di Solihull, nel Regno Unito, e rappresenta il veicolo di TVS per entrare nel segmento premium del mercato europeo e nordamericano.

Cos'è il TVS Eco Park di Hosur? Il TVS Eco Park è un'area naturale di 20 ettari all'interno dello stabilimento TVS di Hosur. Include laghi alimentati dall'acqua piovana raccolta dai tetti della fabbrica, un santuario degli uccelli, un giardino delle farfalle, un parco botanico e un centro di compostaggio. Nel 2023 ha valso a TVS il CII-ITC Sustainability Award per l'eccellenza nella biodiversità.

TVS Motor Company è quotata alla Bombay Stock Exchange (BSE) e al National Stock Exchange of India.Il quartier generale è a Chennai, Tamil Nadu. Lo stabilimento principale si trova nella località di Harita, Hosur, Tamil Nadu.

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Pubblicato da M.A. Corniche, 26/03/2026