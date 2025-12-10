TVS Raider, la moto ti costa meno di un iPhone 17 Pro Max

Il momento dei regali di Natale è alle porte, se anche a voi è arrivata la ''letterina'' di vostro figlio con il desiderio di scartare la nuova moto 125 cc sotto l'albero non disperate. Infatti, oltre all'usato, si può valutare anche l'acquisto di un modello nuovo... al prezzo di un famoso smartphone top di gamma che va per la maggiore. La moto in questione è la naked entry level TVS Ronin, una motocicletta pensata per l’uso quotidiano, più moderna e sportiva rispetto alla Ronin 250 provata da me qualche mese fa, caratterizzata da meccanica semplice e guida accessibile, con un look sportivo che può far entusiasmare i sempre più esigenti giovani d'oggi.

La TVS Ronin 125 in breve: com'è fatta

La TVS Ronin 125 è una moto facile e leggera, con sella a 781 mm da terra e peso di 123 kg a secco, dunque adatta a ragazzi e ragazze. Il motore da 125 cc raffredato ad aria e olio eroga 11,2 CV a 7.500 giri/min e una coppia di 11,3 Nm a 6.000 giri/min, un propulsore poco assetato stando a quanto dichiara TVS, con una percorrenza di ben 67 km/l, per la felicità dei papà che dovranno sganciare la mancia per la ''benza''. La struttura telaistica e ciclistica punta su semplicità e solidità, telaio in tubi d'acciaio abbinato a forcella telescopica e mono regolabile in precarico su 5 posizioni; l'impianto frenante prevede un disco e un tamburo al posteriore, con frenata combinata. Più ricca la dotazione digitale, con luci a LED e strumentazione digitale.

TVS RONIN — Informazioni sulla Promozione

TVS Raider, la paghi dopo 4 mesi

La TVS Ronin è proposta al prezzo di € 1.990 con possibilità di accesso a un finanziamento in 30 rate da circa 74 euro, con TAN 0,00% e TAEG 10,18%. L’offerta non richiede anticipo e prevede la prima rata a 120 giorni. Nel prezzo sono compresi 5 anni di garanzia e 2 anni di assistenza stradale. Le condizioni sono disponibili presso i rivenditori autorizzati e rimangono valide fino al 31 dicembre 2025, salvo approvazione dell’istituto finanziario coinvolto.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 10/12/2025