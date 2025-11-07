EICMA 2025 | Interviste

EICMA 2025, le novità di TVS con Giovanni Notarbartolo di Furnari

Avatar di Danilo Chissalé, il 07/11/25

1 ora fa - TVS approda per la prima volta a EICMA, le novità moto e strategiche

Giovanni Notarbartolo di Furnari ci porta alla scoperta della strategia futura di TVS (che ha nel suo portofolio Norton), alla prima volta ad EICMA

TVS s'è affacciata al mercato italiano lo scorso anno aprendo una filiale nazionale (unica in Europa al momento); un mercato ritenuto strategico come denotano la recente acquisizione di Engine Engineering e la partecipazione per la prima volta a EICMA 2025. La RTX 300, una crossover di piccola cilindrata ma di grande dotazione è la novità di prodotto più interessante ma con Giovanni Notarbartolo di Furnari- General Manager di TVS Italia - andiamo alla scoperta della strategia del colosso indiano della mobilità.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2025
