Art On Wheels: ecco come TVS trasforma il Jupiter 125 in un’opera d’arte

Quando la mobilità incontra la cultura, il risultato può essere sorprendente. Non solo mezzi di trasporto, ma oggetti capaci di raccontare storie. È da questa intuizione che nasce Art on Wheels – Dove l’innovazione incontra la cultura, il progetto con cui TVS Motor decide di presentarsi al pubblico italiano con un approccio decisamente fuori dagli schemi.

La scena è quella delle Officine del Volo, a Milano: un luogo suggestivo dove l’azienda indiana ha scelto di inaugurare un percorso che prova a ribaltare il punto di vista sulla mobilità. Non più soltanto tecnologia, prestazioni o schede tecniche, ma un racconto fatto di identità, tradizione e immaginazione.

In fondo, l’idea non è completamente nuova nel mondo dei motori. Negli anni ’70 anche BMW trasformò alcune delle sue auto da corsa in opere d’arte con il celebre progetto BMW Art Car Collection, affidando carrozzerie e livree a grandi artisti internazionali come Andy Warhol e Roy Lichtenstein. TVS non guarda ai musei o alle piste, ma prende quella stessa intuizione – il veicolo come tela – e la porta nel mondo della mobilità urbana.

TVS Jupiter 125, il trittico decorato da Cinabro Carrettieri

Dal carretto siciliano allo scooter

Per la prima tappa di questo percorso, TVS Motor Italia ha deciso di partire da un simbolo profondamente radicato nell’immaginario del Bel Paese: il carretto siciliano.

Nati come semplici mezzi di trasporto, questi carri decorati si sono trasformati nel tempo in vere e proprie opere d’arte itineranti. Colori accesi, scene epiche, figure leggendarie: ogni superficie diventa una tela su cui raccontare miti, battaglie e momenti di vita popolare.

Da qui l’idea: prendere lo scooter più rappresentativo della gamma TVS, il TVS Jupiter 125, e trasformarlo in una tela contemporanea capace di portare quella tradizione nel presente.

Damiano Rotella di Cinabro Carrettieri davanti a un TVS Jupiter 125 appena decorato

L’incontro tra industria e artigianato

Per farlo, l’azienda ha scelto di affidarsi a chi quella tradizione la custodisce davvero. A Ragusa Ibla, nella bottega di Cinabro Carrettieri, lavorano i maestri Damiano Rotella e Biagio Castilletti.

Il loro laboratorio è uno di quei luoghi dove il tempo sembra rallentare: barattoli di latta pieni di pigmenti naturali, pennelli tradizionali e gesti tramandati da generazioni. Un sapere artigianale che negli anni ha attirato anche l’attenzione di marchi internazionali e artisti, ma che continua a vivere nella stessa bottega siciliana.

È qui che prende forma il dialogo tra due mondi apparentemente lontani: da una parte l’industria e la tecnologia, dall’altra la pazienza dell’artigianato tradizionale. Il punto d’incontro? Tre scooter trasformati in altrettante opere uniche.

Biagio Castilletti di Cinabro Carrettieri decora uno dei TVS Jupiter 125

Tre scooter, tre storie

Rotella e Castilletti hanno affrontato il Jupiter 125 come farebbero con un carretto: studiando superfici, volumi e proporzioni, immaginando come la luce potesse scorrere sulle curve della carrozzeria.

«Non volevamo limitarci a decorarlo», racconta Rotella. «L’obiettivo era far dialogare la pittura con lo scooter, trasformando ogni esemplare in un racconto diverso».

Il risultato è un vero e proprio trittico artistico su due ruote.

Il primo scooter si ispira alla tradizione catanese del carretto siciliano. Le fiancate esplodono di colori con foglie d’acanto, motivi floreali e frutti ornamentali. A completare il quadro, scene dell’Opera dei Pupi con i Paladini di Francia impegnati in battaglia: un richiamo diretto all’immaginario epico della tradizione popolare.

La seconda interpretazione guarda invece alla ceramica storica di Caltagirone. Qui dominano verdi, gialli e blu luminosi che evocano i giardini mediterranei sotto il sole estivo. I motivi decorativi classici e i paesaggi dipinti raccontano un volto più armonioso e solare della Sicilia.

La terza versione si ispira al Barocco dell’isola. Cartocci, mascheroni e grifi si intrecciano in una composizione ricca e scenografica, dominata dalla profondità della lacca di garanza. Un tributo alla stagione artistica nata dopo il terremoto del 1693, quando dalle macerie sorsero le città barocche della Sicilia orientale.

TVS Jupiter 125 decorato in stile catanese, con i Paladini di Francia in battaglia

Quando la mobilità diventa racconto

Tre interpretazioni diverse, ma unite da una stessa idea: la mobilità non è solo funzione. Può diventare espressione, identità, emozione.

Art on Wheels rappresenta infatti l’inizio di un percorso con cui TVS Motor Italia vuole esplorare nuovi incroci tra tecnologia e cultura nel nostro Paese. Un progetto che guarda oltre il tradizionale linguaggio del mondo delle due ruote, per inserirsi – con una certa audacia – nella dimensione culturale italiana.

Perché il futuro della mobilità non si misura soltanto in chilometri o cavalli. A volte passa anche da storie, tradizioni e bellezza. Da portare con sé, ovunque porti la strada.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/03/2026