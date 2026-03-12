Norton lancia la sfida con Manx, Atlas e… Intervista a Christoph Hohmann e Giovanni Furanu

Dimentica le vecchie promesse e le gestioni ''eroiche'' ma fragili del passato. Se segui il mondo delle due ruote, sai che il nome Norton ha vissuto anni turbolenti, ma oggi, sotto l'ala protettiva del colosso TVS, la musica è cambiata.

Non siamo di fronte al solito rebranding nostalgico: qui c’è una visione pragmatica e quasi viscerale di cosa debba essere il lusso su due ruote nel 2026.

Abbiamo parlato a lungo con Christoph Hohmann (Marketing Director di Norton con un passato in Bentley) e Giovanni Furanu (General Manager di Norton Italia) per capire come si costruisce un brand che punta alla tua anima, prima ancora che al tuo portafoglio.

Dalle 30 concessionarie in arrivo in Italia al segreto di un ricamo sul sellino: ecco cosa devi sapere sulla nuova era Norton.

Norton Atlas, è stata presentata a EICMA in due versioni, standard e la crossover GT

La forza di un gigante dietro l'esclusività del garage

Guardando la nuova Norton, ti trovi di fronte a un paradosso affascinante. Da una parte hai la forza bruta di TVS, un colosso indiano che macina numeri da capogiro, producendo ventimila pezzi al giorno; dall'altra c'è l'artigianato britannico di Solihull, che punta a una quota di ventimila unità, ma spalmate su un intero anno.

È questo squilibrio controllato che dà a Norton una serenità che prima non aveva. Non c'è l'ansia di dover vendere una moto oggi per pagare la bolletta domani: c'è la pazienza di chi pensa in decenni, forte di un investitore che ha messo sul piatto 250 milioni di sterline (poco meno di 290 milioni di euro) per fare le cose per bene.

Per la prima volta in 128 anni di storia, il marchio ha le spalle coperte da chi non cerca il profitto immediato, ma la gloria di un’icona.

C'è una fabbrica nuova di zecca a Solihull, un CTO che risponde al nome di Brian Gillen (uno che di motori ne mastica parecchi tra Italia e USA) e una strategia che mette il piacere di guida sopra i dati da bar. Dopo il bagno di folla di EICMA, Norton è pronta a tornare in strada. E non vuole farlo come un ''remake'' nostalgico, ma come un brand di lusso moderno, che guarda al futuro.

Norton Atlas GT, vista 3/4 posteriore

L’Italia nel mirino: 30 concessionarie e il fascino per chi ama le auto

Se ti stai chiedendo dove potrai vedere e toccare queste moto, sappi che l’Italia è un punto fermo della strategia. Giovanni Furanu ci ha confermato che l'obiettivo è arrivare a circa venticinque o trenta punti vendita, distribuiti con un criterio chirurgico.

Ne troverai uno per regione, con raddoppi strategici dove il mercato scotta: Lombardia, Veneto, Lazio e la Sicilia (con la doppia presenza Catania-Palermo). La cosa curiosa? Molti grandi concessionari di auto stanno bussando alla porta di Norton.

In un momento di confusione tra elettrico e termico, chi vende ammiraglie cerca emozioni vere da mettere in showroom. E per la tua tranquillità, la garanzia è un punto fermo: si valuta una formula ''flat'' di 5 anni per cancellare definitivamente l'incubo dei ricambi introvabili che ha segnato il passato.

L’Italia non è solo uno dei primi sette mercati al mondo per Norton, ma diventerà l’Hub Europeo del marchio. Da qui verrà gestita la rete per Francia, Germania e il resto del continente. In più, c'è la partnership con Engines Engineering, eccellenza italiana che Norton ora gestisce per attingere a piene mani al nostro saper fare tecnologico.

E non solo. I nuovi dealer, col tempo, diventeranno punti di riferimento anche per chi possiede una Norton d'epoca, rafforzando la community di un marchio che ha una storia incredibile alle spalle.

Nata nel 1898 come fabbrica di parti di biciclette, Norton ha vinto nel 1907 la prima edizione del Tourist Trophy dell'Isola di Man. A un certo punto, ''il suo dominio era tale che al traguardo la gente non chiedeva più chi avesse vinto, ma quale Norton fosse arrivata prima'', ricorda Hohmann con orgoglio.

Norton Manx

La filosofia del ''Self-Reward Toy'': non è solo questione di prezzo

Christoph Hohmann è stato molto onesto su questo punto: Norton è un marchio premium luxury. Questo significa che, tecnicamente, non hai ''bisogno'' di una Norton per andare a fare la spesa. Se ti serve un semplice mezzo di trasporto, trovi soluzioni molto più economiche.

Quello che Norton ti offre è un ''premio per te stesso'', un regalo che ti fai perché hai avuto successo o perché, semplicemente, ami la bellezza meccanica. È la stessa logica che ti spinge a scegliere un orologio di alta gamma o una barca: quando scatta la scintilla emotiva, il prezzo diventa un dettaglio.

Furanu fa un esempio più vicino all'utente comune, quello dello scooter Honda SH: costa il doppio dei concorrenti, è il più ricercato tra i ladri (per la sua rivendibilità, ovvio), eppure la gente continua a ricomprarlo perché si identifica nel prodotto.

Norton punta a quel tipo di legame, offrendoti però un oggetto che, senza lanciare il guanto di sfida a nessun costruttore in particolare, guarda a un mercato vicino a quello delle regine di Monaco e Borgo Panigale.

Norton Manx R

Manx-R: la superbike che punta alla tua ''zona Zen''

Se sei un amante delle prestazioni, la Manx-R ti farà battere il cuore. Parliamo di 206 CV erogati da un V4 di 1.200 cc. Dimentica però la solita guerra dei numeri da bar: a Norton non interessa dirti che ha mezzo cavallo in più della concorrenza; l'obiettivo è darti una guidabilità stradale superiore.

Sai bene che la maggior parte del tempo la passi tra i cinquemila e gli ottomila giri: per questo la Manx-R ti mette a disposizione 130 Nm di coppia proprio in quel range.

La tecnologia deve servire a farti sentire un pilota migliore senza essere intrusiva: è quello che Hohmann definisce uno stato ''Zen''. Pensa che hanno studiato una gestione della frenata che, con le sospensioni Marzocchi semi-attive, schiaccia la ruota posteriore a terra, permettendoti decelerazioni da 1G.

Il tutto con un design pulito, pensato per essere splendido anche tra vent'anni. Niente viti a vista, niente grafiche urlate, niente alette aerodinamiche posticce. Persino lo scarico è integrato nella carrozzeria per non sporcare le linee. Design troppo aggressivi invecchiano in due stagioni: per questo Norton prende la direzione opposta del ''Reductionist Design''.

E i colori? Oltre al classico Carbonio a vista e all'Argento, Hohmann svela un debole per l'Aqua Green: ''All'inizio ero scettico, poi l'ho vista sulla moto e... wow! Esalta le linee in modo incredibile''.

Norton Manx R

Personalizzazione: il valore di un ricamo

Il lusso, per Norton, passa anche per la possibilità di rendere la tua moto unica, un po' come accade con il programma Mulliner di Bentley. Hohmann racconta di aver acquistato una Norton l'anno scorso. Suo figlio di 10 anni, appassionato vero, ha scritto il suo nome su un foglio. Christoph ha mandato quella firma in fabbrica e l'ha fatta ricamare sul sellino del passeggero.

''Per me, come papà, quel dettaglio vale migliaia di euro per l'emozione che ha dato a mio figlio. All'azienda non costa quasi nulla. Questo è il futuro della personalizzazione: creare un legame che ti impedisca di voler vendere la moto, perché diventa parte della famiglia''.

Aspettati lo stesso livello di cura anche nell'abbigliamento tecnico e lifestyle, che verrà sviluppato per abbinarsi allo stile unico delle nuove moto inglesi. Norton è una moto per James Bond, non per uno che ama pavoneggiarsi atteggiandosi a pilota del motomondiale.

Non puoi guidare una moto così elegante con una tuta da pista qualunque. Norton lo sa e ha assunto talenti dall'industria della moda di lusso per creare una linea di abbigliamento e accessori dedicata.

''Sviluppare capi tecnici certificati richiede tempo, più di quanto immaginassi'', ammette Hohmann, ''ma arriverà qualcosa di unico. Vogliamo che l'esperienza Norton vada oltre la moto, con partnership e prodotti che abbiano la stessa qualità meccanica del nostro motore''.

Norton Atlas, l'arrivo sul mercato è previsto per la seconda metà 2026

Cosa ti riserva il futuro: nuove Atlas e il test dei rider

Norton non si fida solo dei dati al computer: proprio in questi giorni a Siviglia, dei piloti esterni stanno testando i prototipi per affinarli prima che arrivino nelle tue mani.

''È una parte integrante dello sviluppo'', racconta Hohmann. ''Diamo i prototipi avanzati in mano a motociclisti veri per avere un feedback onesto prima della produzione finale. Il cliente deve essere ovunque nel processo''.

E una volta sul mercato? La strategia di marketing seguirà la regola d'oro della ''coolness'': ''Se dici in giro di essere figo, è la cosa meno figa che puoi fare. Devono essere gli altri a dirlo''. Per questo Norton punterà su rider influenti e rispettati, dando loro accesso prioritario alle moto affinché il passaparola nasca in modo organico e sincero.

E non finisce qui. Oltre alle quattro moto che hai già visto (compresa la serie Atlas, che punta dritto al cuore del mercato italiano delle medie cilindrate di qualità), ne arriveranno altre due nel 2027.

Saranno pensate per attirare un pubblico più giovane e femminile, con uno stile e una facilità d'uso che non tradiscono il prestigio del marchio. L'elettrico? Dipende dai clienti: finché questi vorranno sentire il canto del motore termico, Norton continuerà a produrre pistoni e cilindri (un Wankel come quello degli anni 80 e 90 no, però, almeno per ora).

Il marchio torna con umiltà ma con la forza di un colosso, pronto a trasformare la tua passione in una storia destinata a durare per sempre. E a questo punto, non vedo l'ora di provarle queste Norton. Soprattutto la superbike pensata per la strada: chissà che mi restituisca il piacere d iusare moto di questo tipo lontano dai circuiti. Un piacere che le altre supersportive attuali hanno un po' sacrificato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/03/2026