Norton Atlas, avvistato su strada un prototipo in fase avanzata

Norton Atlas GT - A EICMA 2025 la storica Casa inglese Norton, ora di proprietà del colosso indiano TVS, ha presentato vari nuovi modelli tra cui la Atlas. Si tratta di una piccola globetrotter declinata in due versioni, standard e la crossover GT, caratterizzata da un allestimento ricco: display TFT di 8'', cruise control, avviamento keyless, piattaforma inerziale IMU, comando del gas ride-by-wire, riding mode, controllo di trazione, ABS cornering.

Top secret, per ora, la scheda tecnica: si sa solo che i cerchi della standard sono di 19'' l'anteriore e di 17'' il posteriore, mentre la GT li ha entrambi di 17''. Il motore è un bicilindrico parallelo di 585 cc con imbiellaggio a 270°. Presumibilmente, avrà una potenza massima entro il limite di 48 CV previsto dalla normativa relativa alla guida con patente A2. Anche se c'è chi parla di una potenza di picco di ben 70 CV. Vedremo: magari verrà proposta in versione ''full power'' e ''A2''.

L'arrivo sul mercato è previsto per la seconda metà del 2026 ed è certo che i collaudi siano in corso. In questi giorni, un prototipo che appare in fase molto avanzata è stato avvistato su strada. Poiché il cerchio anteriore è di 19'' sembra trattarsi della Atlas standard. La quale, però, avrà di serie - secondo quanto appreso per ora - cerchi a raggi, mentre il protitipo li ha in alluminio.

