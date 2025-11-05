Norton Atlas e Atlas GT: a EICMA 2025 il primo assaggio delle nuove crossover adventure

EICMA 2025 | VIDEO LIVE

Con un design a metà strada tra il contemporaneo e il futuristico, senza rinunciare a tocchi rétro, debutta a EICMA 2025 la Norton Atlas 2026 nelle versioni standard e GT. L'architettura è quella di una crossover-adventure, ma le sue credenziali sono in gran parte ancora avvolte nel mistero.

Si sa che si tratta di una media cilindrata intenzionata a ricavarsi un posto al sole tra i modelli premium, con una dotazione di classe superiore. Per esempio risponde presente il Cruise Control, a cui si aggiungono il sistema keyless, la piattaforma inerziale IMU, il comando del gas ride-by-wire e con essi i riding mode, controllo di trazione e ABS Cornering.

Versioni e carattteristiche della Norton Atlas

Due le versioni: più stradale la GT, leggermente più incline all'adventouring, invece, la standard che ha ruote da 19 pollici a raggi adatte a pneumatici tubeless. A voler cercare il pelo nell'uovo, per ora sembrano mancare il parabrezza regolabile e un pomello per la taratura del monoammortizzatore in funzione del carico.

Top secret, per ora, la scheda tecnica: si sa solo che il motore è un bicilindrico parallelo da 585 cc con imbiellaggio a 270°, sviluppato per offrire tanta coppia dove serve nell'impiego stradale. Del resto, quello della coppia ai bassi è il pallino della Norton che ha privilegiato quest'ultima anche sulle sportivissime Manx e Manx R da... oltre 200 CV. Guarda qui sotto le nuove Norton Atlas e Atlas GT nel video live da EICMA.

