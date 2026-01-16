Moto novità 2026

Triumph è pronta per annunciare due novità 2026: ecco quando

Lo scorso ottobre Triumph aveva annunciato l'arrivo di circa 20 novità, tra modelli aggiornati e moto completamente nuove. Ne sono un esempio le piccole Tracker e Thruxton 400, le Street Triple 765 RX e Moto2 Edition o la Tiger Sport 800 Tour. Dopo di loro, però, è già tempo di altri due nuovi modelli: scopriamo quando arrivano.

Triumph: due nuovi modelli 2026 in arrivo

Tracker 400 2026, l'ultima arriva in casa Triumph insieme alla Thruxton 400

Se siete curiosi di sapere quali sono i due nuovi modelli Triumph 2026, la data da cerchiare di rosso sul calendario è quella di martedì 20 gennaio: domani alle ore 13 scoprirete qui sul nostro sito di cosa si tratta. Vi aspettiamo domani per conoscere le ultime da Triumph Motorcycles.

