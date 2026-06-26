The Distinguished Gentleman's Ride, un'edizione 2026 da record

The Distinguished Gentleman’s Ride è molto di più che un semplice appuntamento dedicato agli amanti delle moto. Si perché uno degli obiettivi è quello di raccogliere fondi per la salvaguardia della salute degli uomini con un focus sulla ricerca sul tumore alla prostata e dei programmi dedicati alla salute mentale. L'appuntamento 2026 si è tenuto domenica 17 maggio 2026, riunendo 123.600 motociclisti in 1.071 eventi distribuiti in 109 Paesi. Numeri record per un evento che anno dopo anno continua a crescere.

The Distinguished Gentleman's Ride 2026

I record dell'edizione 2026

Sono stati raccolti complessivamente 7,53 milioni di dollari (6,6 milioni di euro) a favore di Movember, a sostegno di programmi globali dedicati alla ricerca sul cancro alla prostata, alla diagnosi precoce e alla salute mentale maschile. Dal suo lancio nel 2012, The Distinguished Gentleman’s Ride ha raccolto oltre 68 milioni di dollari in tutto il mondo (59,5 milioni di euro).

Triumph è partner motociclistico di questa manifestazione dal 2014 e supporta questa iniziativa attraverso il coinvolgimento dei motociclisti, l’attivazione della rete di concessionari, incentivi per la raccolta fondi e collaborazioni su prodotti esclusivi. I rider Triumph hanno rappresentato il gruppo singolo più numeroso di partecipanti, con 26.850 motociclisti a livello globale, raccogliendo complessivamente la cifra record di 2,4 milioni di dollari (2,1 milioni di euro).

Oltre 500 di questi motociclisti hanno inoltre preso parte al Team Triumph, che riunisce proprietari e appassionati di tutto il mondo. Partecipare con il Team Triumph ha offerto l’opportunità di entrare in una comunità globale unita da uno stile e da uno scopo condivisi, e cinque partecipanti hanno vinto un pacchetto di abbigliamento premium della collezione DGR x Triumph tramite un’estrazione esclusiva.

The Distinguished Gentleman's Ride 2026

L’edizione di quest’anno ha inoltre premiato i principali fundraiser e contributori individuali della comunità di The Distinguished Gentleman’s Ride.

Michael Swanwick ha ricevuto il Gentlefolk Prize in riconoscimento del suo contributo complessivo all’evento, inclusi raccolta fondi, partecipazione e coinvolgimento. Swanwick ha ricevuto una Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition creata esclusivamente per l’edizione di quest’anno. Johnny Scheff di Motoworks, concessionaria Triumph, è stato il miglior fundraiser individuale a livello globale nel 2026, raccogliendo 85.154 dollari (74.500 euro). Ha ricevuto in premio una Triumph Bonneville T120.

Joseph Mancinelli ha ottenuto il secondo miglior risultato nella raccolta fondi a livello mondiale, con 64.479 dollari (56.500 euro). Selezionerà una motocicletta della gamma Modern Classic di Triumph da mettere all’asta per generare ulteriori fondi. Christopher Minks completa il podio dei fundraiser globali 2026, con 62.117 dollari raccolti (54.400 euro), e riceve in premio una Triumph Scrambler 900.

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