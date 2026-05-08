50cc Fever Fest, torna la festa dedicata ai mitici cinquantini

Appassionati di cinquantini e motori due tempi si ritrovano a Lignano Sabbiadoro per la 50cc Fever Fest tra customizzazioni, sfilate e mostra-scambio

I mitici cinquantini a due tempi, mezzi che hanno segnato le ''avventure'' di molti ragazzi degli anni '80 e '90, tornano a essere protagonisti. Infatti, dal 14 al 17 maggio 2026 a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine torna la 50cc Fever Fest. Si tratta di un evento nato per festeggiare il mito generazionale dei “cinquantini” e la passione per i motori due tempi. Si inserisce anche nel programma della Biker Fest International che nel 2026 celebra la sua 40a edizione.

50cc Fever Fest

Il programma

Per tutta la durata della manifestazione l’Area Mercato dello Stadio ''Guido Teghil'' permetterà di immergersi nelle atmosfere degli anni '70, '80 e '90 tra ciclomotori, moped e scooter 2 tempi. Prevista la partecipazione di diversi ospiti e non mancheranno nemmeno aziende di parti speciali come Carbon Italy, 3D Special e Pinasco. Ci sarà anche MDM Marmitte, azienda toscana specializzata nella produzione di scarichi e accessori per moto, che costruiranno impianti di scarico personalizzati davanti al pubblico. Presenti alla 50cc Fever Fest anche diverse scuole professionali, come il CNOS-FAP ‘Bearzi’ di Udine e gli istituti ENAIP di Trieste e Udine, che esporranno le creazioni realizzate dai propri studenti e parteciperanno ai corsi sulla sicurezza stradale tenuti dagli istruttori della Polizia di Stato.

50cc Fever Fest

Inoltre, il programma della manifestazione prevede contest dedicati alle elaborazioni e sfide all’ultimo cavallo di potenza sul banco prova, oltre a momenti dedicati a restauro, elaborazione e customizzazione. Spazio anche alla mostra-scambio dell’usato. Sabato alle 14.30 per le vie di Lignano Sabbiadoro, si terrà la parata dei Cinquantini. L'accesso alla manifestazione è gratuito ed è aperto a tutti gli appassionati del mondo delle due ruote.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/05/2026